安卓生态混乱、碎片化严重、App 开发进度慢等缺陷早已经不是秘密，所以这些东西谷歌自己当然也看在眼里。不过有问题自然要解决，谷歌昨天在安卓开发者博客上发布了一篇规定，表示将会强推 Android 8.0 的适配工作，安卓 App 开发者这下有的忙了。





谷歌具体的要求有四点：①从2018年8月开始，所有向 Play Store 提交的 App 都必须面向 Android 8.0开发；②从2018年11月开始，所有在 Play Store 里的存量 App 都必须符合和兼容 Android 8.0 开发规范；③在2018年年初，新的 apk 安装文件需要添加新的 metadata，为的是方便验证；④2019年8月开始，所有 Android App 都要支持64位系统。这意味着明年8月开始到11月，谷歌将会对 Play Store 大清洗，不符合 Android 8.0 开发规范的 App 无法上架，而已经上架的 App 想要更新也必须遵守 Android 8.0 开发规范。有的人可能会说，反正那么多第三方应用商店都有 App 下载，中国用户不受影响，但是第三条就很要命了，谷歌直接从 apk 文件验证，没有通过 Play Store 验证的应用都会跳出提醒，这下不管是第三方应用商店还是手机厂商的内置应用都得按规定开发了。

其实这对于安卓手机来说确实是一个非常大的进步，因为过去的安卓开发者为了兼容更多手机，一般都会使用远低于当时版本的 API，所以就导致应用运行效率极其低下，这下大家都规定适配 Android 8.0了，不仅能提高效率，也能促使手机厂商尽快跟进 Android 8.0 的系统升级。但是笔者这里还是觉得我们需要以最坏的情况来考虑，即使谷歌做出了规定，可能国内还是有很多牛鬼蛇神会想办法避开验证。但是路走要一步步走，这里也希望 Android 也越变越好吧！

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