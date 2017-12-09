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2017-12
21
17:19
今天上午，“小米百货公司“再添一员，米家电磁炉正式发布，售价299元，同时还推出了一款知吾煮汤锅米家定制版，售价99元。
从小米手机到米家的各种产品一直贴着“高性价比”的标签，去年米家推出了IH电饭煲，采用白色简约风的设计，在上市后广受好评。今天发布的电磁炉沿用了米家一贯的设计风格，机身为白色，旋钮部分有一块屏幕，可以显示运行模式、火力大小等数据。
相比传统按钮式电磁炉操作繁琐，显示不明确，米家电磁炉的旋钮提供99档控火，操作更加直观。通过面板可以选择火锅、蒸煮、汤粥、炒菜、煎炸等模式的切换以及定时、火力调节等功能，与APP连接后还可以选择其他100余种烹饪模式，并同步到电磁炉上。
米家电磁炉改进了风道设计，使冷热风道分离，有效降低了电磁炉内部零件升温，同时还采用了水电隔离结构，使水渍可以及时排出，不接触任何带电部位，保证使用者的安全。米家电磁炉的感温探头采用外置设计，可以精准测出锅底温度，自动调节火力大小。
米家电磁炉与知吾煮汤锅将于22日上午10点在小米商城/小米之家/有品/天猫/京东/苏宁同步开售。
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