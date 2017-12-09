百度现在的 AI 技术想必大家都略有耳闻吧？即使是从世界范围来看，他们也能够名列前茅，而在搜索等业务遇阻的情况下，百度也抓紧了 AI 这颗救命稻草，先前他们已经和高通、小米等科技厂商在人工智能技术上达成了合作，而今天百度的合作名单上又多了一个巨头——华为。





百度董事长兼 CEO 李彦宏和华为消费者业务副总裁余承东都出席了合作仪式，李彦宏表示：“百度和华为走到一起应该不令人意外，因为我们两家有很多相似的地方。”同时他还强调了百度的 AI 技术加上华为的用户基数，一定能够做到很多过去做不到的事情。余承东则丝毫不谦虚，他承诺华为将依托强大的研发优势，和百度共同推进下一代智能手机的成熟和普及。而这里指的下一代智能手机，应该就是具有人工智能特性的手机了。具体的合作项目上，华为的 HiAI 将会和百度的 PaddlePaddle 深度学习框架互相交流，并且结合麒麟970上首次搭载的 NPU ，让软硬件都迸发出更加强大的能量。而在体验上则会更加侧重语音和图像，包括语音助手、拍照、摄像头识别还有 AR 等功能将会是发展的重点。

最后李彦宏也和余承东交换了礼物，李彦宏送出的是自己写的《智能革命》，而余承东则送出了一台 Mate 10 保时捷设计版。 这里小编只想说，余承东亏了啊！好了不开玩笑，其实对于华为和百度在 AI 技术上的联手，小编我自己是非常看好的，毕竟国内软硬件走在比较前的两家厂商走到一起，未来应该会搞出一些大新闻了。

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