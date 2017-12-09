外卖小哥在很多人眼中是为自己送来饭菜的可爱的人，但是在不少人眼中，他们也是骑着电动车横冲直撞的马路杀手，虽然要完全解决这些问题并不是美团一家企业的责任，但是他们也在努力贡献自己的一份力，比如说今天，美团就上线了“智能语音助手”，帮助外卖小哥在送餐过程中语音操作，完全不需要拿出手机操作了！





该语音助手早在今年5月份就已经立项，当时正是外卖行业处于风口浪尖的时刻，骑手在手机上操作订单不仅浪费时间，也有极大的安全隐患。所以由美团外卖、科大讯飞和设计公司洛可可共同研发的语音助手就上线了，它集合了丰富的大数据资源和多项人工智能技术，让外卖小哥能够专注送餐，降低风险、提升效率。具体功能上，骑手能通过语音交互完成接受派单、到店上报、取餐上报、语音拨打电话和送达上报等一系列操作，覆盖了整个送餐流程。同时人工智能系统还会提供大量的提醒和引导，比如天气、交通规则、任务规划等等，功能十分强大。不过小编觉得如果支持语音导航就更好了，毕竟很多时候小哥找路就会花掉不少时间。美团方面称，该外卖语音助手分为软件和硬件两部分，软件就不用说了，指的是场景识别、语音识别等人工智能技术和大数据平台；硬件方面则是一款蓝牙耳机，这款耳机有洛可可公司设计，完全为骑行环境定制，具有防风降噪、续航超长、防水防尘等特性。

如此看来美团在这款产品上确实是相当用心，不过当我们看到下面这组数据的时候就知道原因了，现在美团外卖日完成订单量已突破1800万单，活跃配送骑手达50万，如此大的人群和业务规模，确实需要更优质的工作体验和更高的运转效率，所以不管这款语音助手体验究竟如何，小编还是想对美团点个赞！

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