今天荣耀发布了旗下新款手机“荣耀9青春版”，采用了前后双摄+全面屏的设计，主打低端市场。之前已经有麦芒6、荣耀畅玩7X、Mate 10 Pro、荣耀V10、nova 2s五款全名屏手机，主打不同的定位，自此，华为的全面屏手机产品线已经完整地覆盖了各个档次。







荣耀9青春版才用了一体化机身设计，整体设计语言与荣耀9相似。才用了18：9，分辨率为2160*1080的显示屏，屏幕上下区域点缀了100多万个微米级金属鳞片，营造星空银河的感觉，背后的亮面也具有很高的辨识度。荣耀9青春版采用了5.5英寸屏幕，搭载麒麟659处理器，配备3000mAh电量。有3GB+32GB/4GB+32GB/4GB+64GB三种内存搭配。



拍照方面荣耀9青春版使用了前置1300万像素+200万像素的双摄组合，F2.0光圈；后置1300万+200万像素双摄，支持专业的人像摄影模式和PDAF极速对焦。荣耀9青春版升级了美颜算法，双摄可以提升人脸识别精度， 还有3D立体光融合算法和手势拍照等方便自拍。







华为荣耀9青春版有幻影黑、珠光白、魅海蓝、海鸥灰四种颜色，售价方面，3GB+32GB为1199元，4GB+32GB为1499元，4GB+64GB定价为1799元，目前已经在各大平台展开预约，12月26日正式发售。