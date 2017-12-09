自从共享单车这场火烧起来之后，前一个被大家津津乐道的共享经济公司滴滴就逐渐退居幕后了。但是曝光度下降并不代表滴滴就不行了，今天上午滴滴出行宣布完成了新一轮超过40亿美元的股权融资，而获得融资之后滴滴的方向也看齐了前辈 uber，将会在人工智能交通、新能源汽车和国际化上投入更多精力。





其实这已经是今年滴滴获得的第二笔投资了，今年4月他们已经获得了一笔高达55亿美元的融资，而在2012年成立之后，滴滴已经分别获得了300万美元的 A 轮融资、1500万美元的 B 轮融资、1亿美元的 C 轮融资和7亿美元的 D 轮融资，再加上2015年和2016年分别获得的30亿和45亿美元的融资。这意味着截止现在，滴滴出行已经累计融资超过178亿美元！而根据华尔街日报的估计，现在滴滴出行的估值已经超过了500亿美元，成为全亚洲估值最高的创业公司之一，而现在滴滴出行的先进储备也达到了惊人的120亿美元。但是据我们了解，在上一次55亿美元的融资之后滴滴的先进储备曾一度突破140亿美元，现在有所回落说明他们确实正在积极投资布局新产业。滴滴出行方面在公布了融资事项之后也表示：此轮融资得到中外多家投资机构的支持，显示了全球投资人对滴滴管理层的战略和领导能力的认可。





与之相对的，滴滴已经稳定下来的打车业务现在正遭受美团打车的猛烈冲击，据报道，美团打车的司机抽成仅为8%，而滴滴为20%，更有竞争力的价格为美团打车吸引了更多用户。不知道在滴滴积极布局全新产业的时候，老本会不会被美团给掏空呢？我们拭目以待。

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