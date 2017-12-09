说到回合策略游戏，有一个游戏系列不得不提，就是大名鼎鼎的《文明》(Sid Meier's Civilization)系列，在游戏中玩家可以模拟人类文明的变迁，从石器时代到信息时代，在尝试建立起世界上赫赫有名的伟大文明的过程中，可以启动战争、实行外交、促进文化等。今日《文明》系列最新作《文明6》上架App Store，登陆iPad。







《文明6》于2016年10月正式发行，同时登陆了PC平台与Mac OS平台，今年一月份还移植到Linux平台上。游戏推出后评测机构IGN打出了9.4分的高分,PC Gamer给出了93分，PCGamesN给出了9分，而且Steam上好评率高达94%，在E3 2016上《文明6》荣获最佳PC游戏、最佳策略游戏两项大奖，同年8月获得德国科隆游戏展最佳策略游戏奖、12月获得了TGA 2016最佳策略游戏，以上种种足以证明这款游戏的优秀。







iPad移植版的《文明6》对UI进行了调整，方便玩家进行触摸操作，开发商称移植版的游戏能够提供完整的文明6游戏体验。这款游戏已经上架App Store，前60回合免费，解锁全内容需要60美元，但从今天到1月4日为半价促销优惠只需要30美元。《文明6》需要3.14G储存空间、iOS 11系统，仅可在iPad Air2、iPad 2017与几款iPad Pro上运行。