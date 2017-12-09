12月21日，阿里云创学院首期班在湖畔大学正式开班，据新浪科技报道，阿里巴巴合伙人、阿里巴巴集团公关委员会主席王帅参加了教学活动，但是这一参加不要紧，话匣子一开就完全停不下来了，而且说的全都是“敏感话题”，京东、腾讯，甚至是参加过乌镇饭局的大佬们都被嘲讽了！





王帅称只有在不发达的国家，人们才会有大把的时间去挥霍，因为他们的时间成本不值钱，而这个时候游戏才会越来越赚钱。他还拿出了最近香港媒体爆出的一则新闻：某位官员玩王者荣耀，不结束就不开会。并以此推断大人都无法抵抗，更何况孩子？最后一句话就嘲讽力 Max 了：腾讯说半条命给了合作伙伴，但腾讯整条命却都是小学生给的。在说到和京东的关系时，吐槽就更加犀利了，王帅称“刘强东很擅长（碰瓷），有时候会碰的很准，也有时候是在地上躺了半个月，没等来一辆车，最后还得自己爬起来。”对于之前京东、天猫二选一的问题，王帅也直言没有规定要求商家必须两边都开，商户有自己的决定权。最后总结时，他也表示自己愿意谈竞争，但不是这样的竞争，因为很 Low。大家都知道之前世界互联网大会时的乌镇饭局吧？当时马云和阿里系的众多高管并没有出息各大饭局，而昨天王兴也聊到了这一话题。他表示自己认为这是很丢脸的事情，因为全世界都在等着倾听中国互联网先锋的思考，但是我们却吧全世界的期待换成了推杯换盏满面红光的饭局，这种行为也很 Low。其实对于上面这些“语录”，小编也不太好评判对错，毕竟有些事情真相都并不清楚，站在不同角度也是不同结论，大家认为王帅的这些话有道理吗？