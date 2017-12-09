小米要上市的消息最近炒的是满城风雨，而小米官方对于这则消息的态度也是十分暧昧，既不承认也不完全否认，但是现在各种消息确实都指向小米想要进行 IPO 了。今天路透社发文称，小米2017年的净利润将不会少于10亿美元，而明年这一数字有可能会翻倍。





路透社称，据知情人士透露，小米2017年的年度营收大增18%，几位银行家表示营收总额大概在170到180亿美元之间，扭转了去年的下滑颓势，并且不愿意透露信身份的该人士还称10亿美元的净利润已经将所有运营成本纳入其中。而不少银行家和分析师也表示明年小米的净利润有望超过20亿美元，2019年还会继续大幅增长。而前面这一系列好看的营收成绩显然是 IPO 最大的利好，业内人士纷纷表示之前1000亿美元的 IPO 预估价格是十分合理的，而外界也盛传小米已经邀请了多家银行洽商2018年的 IPO 事宜。不过小米的一位发言人近日表示，公司今年的营收业绩约为150亿美元，并没有外界预测的那么高但已经超过预期，但是仍然对 IPO 的事宜不予置评。根据国际数据公司 IDC 的统计，小米今年第三季度已经跻身中国智能手机前四，挤掉了苹果，再加上前面漂亮的营收数据，IDC公司客户端设备部门的高级研究经理 Kiranjeer Kaur 都看不下去了，她表示：“对（小米）他们来说，这是上市的最佳时间点，因为现在他们的发展势头正旺。”但是 Kaur 也强调小米未来应该想办法留住高端用户，看来大家也都明白小米当下高端旗舰较为弱势而入门机型过于强势的问题。

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