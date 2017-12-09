在11月17日时，一加在纽约正式发布了旗下全面屏新旗舰“一加5T”，而国行版也已于11月28日发布，其正面采用了一颗1600万像素的摄像头（索尼 IMX 371），该摄像头支持面部识别技术。但是近日美国面部识别与生物验证技术公司SensibleVision CEO乔治·布罗斯托夫(George Brostoff)表示，一加使用的这个面部识别技术侵犯了SensibleVision的专利。





“一加5T”采用的面部识别技术为“面部识别解锁”(Face Unlock)，用户在使用面部解锁时，只需要对着屏幕并且按下电源键即可解锁，其原理为利用1600万像素的前置摄像头，配合相应的软件，即可实现面部识别。

根据SensibleVision公司的CEO乔治·布罗斯托夫表示，“我们并未向一加手机授权专利技术，但视频来看，他们可能至少侵犯了我们的一项专利权。” 根据SensibleVision所获得的技术专利的描述，任何设备使用的安全验证技术，只要利用摄像头进行生物验证，并且利用屏幕作为光源，就可能侵犯SensibleVision的技术专利。

同时乔治·布罗斯托夫还表示，SensibleVision公司的专利技术并不是第一次被其他公司侵权，在过去的几年内，SensibleVision公司已经警告了多家涉嫌侵犯他们专利的公司。不过当前SensibleVision公司还没有起诉一加，但据乔治·布罗斯托夫称，公司的法律团队正在调查此事。

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