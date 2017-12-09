曾一度离开中国手机市场的夏普，在今年宣布重返中国市场，并且在8月份的时候发布了一款“奇特”的全面屏手机“AQUOS S2”。如今，夏普的另一部新手机在近日出现在了工信部的页面，手机型号为FS8018，其设计与“AQUOS S2”非常相似。

从工信部给出的图片来看，夏普的这款新机像极了8月份时推出的“AQUOS S2”，其屏幕的比例为17:9，与“AQUOS S2”是一摸一样的，看来又是一款“与众不同”的全面屏手机。不过仍然有“下巴”，并且在“下巴”中还有一颗“Home”键，而摄像头也设计在了左上方。

配置方面，使用了一块5.48英寸显示屏，分辨率为2040×1080，搭载了一颗主频为2.2GHz的八核处理器，内存有4GB RAM+64GB ROM和6GB RAM+128GB ROM两种选择。摄像头方面，前置为一颗2000万像素的摄像头，后置为一颗1600万像素的摄像头。电池容量2930mAh，运行安卓7.1系统。

虽然之前夏普手机CEO罗忠生在采访时表示，夏普会在明年1月份时推出一款世界上占比最高的全面屏产品，而这款产品将领先目前行业三至六个月的时间。但从工信部的资料来看，应该不是这款手机，而这款手机很有可能是“AQUOS S2”的升级版。

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