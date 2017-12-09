《绝地求生：大逃杀》近日迎来了PC 1.0正式版，而据不少内部人士透露，腾讯代理的《绝地求生：大逃杀》将会在12月份的时候正式发布。近日腾讯为了应景PC 1.0正式版，在国内发出了一次国服收费调查卷。

在这份调查卷当中，腾讯设置了四个选项，分别是：

1、我是土豪，价格随意；

2、讲道理，和外服持平就好；

3、希望比外服低；

4、不要不要，我就不要花钱玩。

其实大家都能想到结果，在这份已经超过2万人的投票中，第四项“不要不要，我就不要花钱玩。”的票最多，占比41.5%，第二位的是第二项“讲道理，和外服持平就好”，随后是第三项郃第一项。

看起来“免费”当然是一件好事，但是对于国内的情况，不管是在PC上还是手游上，哪一款免费的游戏不是氪金的？而且腾讯在这方面已经是“老手”了，如果国服版的《绝地求生：大逃杀》真的免费了，你敢玩么？

另一方面，有网友表示该调查卷将在七日后结束，那么国服可能不会在这七日中上线，但意外的是，《绝地求生》官微进行了回复，“不是的哈”。难道国服版将要在近日上线了？

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