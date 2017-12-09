索尼的手机都有哪些缺点？小编自己就可以回答出一大串：屏占比低、内存小、没有双摄……并且这些缺陷都已经被诟病多年，但大法似乎根本就没有悔改的意思。不过这一切问题可能会在2018年年初解决啦！近期网络上曝光了一台疑似索尼新机的信息，称该机有可能会搭载全面屏和双摄像头，而今天又有消息称，它将配备6GB+128GB的存储组合！





这台手机在之前的曝光中被称作H8216，将搭载骁龙845，而它不仅有望和三星、小米争夺骁龙845的首发，还一举补上了此前索尼手机的各项缺陷，后置双摄和全面屏都一应俱全，看来索尼也有开窍的一天啊！而今天的消息更加让索粉激动，日媒sumahoinfo报道，索尼新机除了H8216这个型号之外，还有H8266的兄弟型号，并且给出了H8266的配置单：CPU：骁龙845存储组合：6GB+128GB屏幕：5.48寸FHD屏幕 第五代康宁大猩猩玻璃电池：3240毫安时防尘防水：IP68尺寸重量：157×78×8.1mm 159g系统：安卓8.1

6GB+128GB存储组合！虽然现在已经有不少安卓手机搭载8GB超大内存了，但是6GB依然是各家旗舰机的首选配置，而索尼在被诟病了祖传3GB内存和万年4GB内存之后，终于体谅了一下中国市场的特殊情况，为我们带来了6GB内存版本，在之前，各家国际厂商不配备6GB内存的理由都是4GB够用了，但其实在国内混乱的软件环境下，4GB确实不够塞牙缝的。至于发布时间，H8266和H8216两款手机都将于明年2月份的MWC上发布，H8216除了存储组合为4GB+64GB之外，防水和电池规格也会有所不同。不过索尼也有可能像去年一样在CES上面抢先发布，那么问题来了，索尼如果推出全面屏、双摄、骁龙845和超大内存的手机，你会买吗？

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