今天OPPO的首家超级旗舰店在上海淮海中路开业了，因为正值圣诞期间，而代言人杨洋又出席做宣传，所以整条街道都被挤得水泄不通。不过今天我们的重点并不是这个，OPPO Find系列大家还记得吧？当年这款由莱昂纳多代言的手机系列可谓是火遍了大江南北，但是最后却在Find 7这一代戛然而止，并且这一停就是3年多，难道OPPO这的就完全放弃高端系列了吗？





答案显然是No，业内人士@Kevin王的日记本 今天在微博上对OPPO新店开业送去了祝福，最后却曝出一个猛料：OPPO Find系列将会于明年回归。

OPPO作为一家国内前三的手机品牌却没有真旗舰，这一点一直饱受诟病，因为即使是OPPO的兄弟品牌vivo，都有一款搭载了骁龙820的Xplay6。但是有人称OPPO当初扶正一加就是为了代替Find系列的高端定位，以后肯定也不会再让Find复活去抢一加的市场。这一说法看似有道理，但是按现在一加主打海外和线上，OPPO主打国内线下的状态来看，OPPO和一加的用户重叠并不高，所以推出Find系列还真不一定会影响到一加的销售。所以笔者倾向于相信这一消息，那么我们不如来猜猜Find新机的配置，按照之前的旗舰定位，如无意外明年的Find新机将会采用骁龙845领衔的旗舰级配置，并且在外观、拍照等方面肯定都会有杀手级的功能，毕竟定位旗舰嘛，还是需要有两把刷子的。至于定价，Find新机肯定不会是3000元级别的“国产旗舰”，相信OPPO这次肯定是瞄准华为、三星和苹果霸占的超高端市场了，毕竟OPPO在中低端市场再怎么拼杀也很难再进一步，所以新机即使是5000以上的定价也并不会让人感到意外。

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