近年来有不少手机厂商开始涉足笔记本领域了，华为就是其中一个，并且一发就是 MateBook X/E/D 三个系列，分别对应高端商务本、时尚二合一本和商务影音本。其中 MateBook D 系列作为最亲民的一款，关注度一直非常高，所以随着 PC 产业向第八代酷睿平台过渡，华为也适时推出了 MateBook D 2018。





外观上面 MateBook D 2018 和前代产品区别并不大，采用了金属一体化机身，最厚的地方也仅仅只有16.9mm，重量轻至1900g。同时还拥有6.2mm窄边框，屏占比高达83%。配置方面， MateBook D 2018 全系配备八代处理器，不同版本分别搭载 i5 8250U 和 i7 8558U，同时显卡从前代的NV 940MX升级到MX150，配备2GB DDR5独立显存。除此之外，该笔记本的影音表现可能才是重点，15.6英寸1080P屏幕可视角度达到178°，支持45%NTSC色域，亮度可达350尼特，还搭载了华为和杜比联合研发的全景扬声器系统。

续航方面， MateBook D 2018 内置了43.3 Wh电池，官方宣称网页浏览续航可达10小时，电影看片续航8.5小时，电源充电适配器也仅为175g，容易携带。作为一款音影本，接口当然也要全一点，2个USB 3.0、1个USB 2.0和1个HDMI接口在现在的笔记本上可以说是奢侈的配置了。该产品已经在今天（12月25日）开始预售，其中i5/8GB内存/256GB SSD/MX150显卡版本售价5188元，i7/8G内存/128GB SSD+1TB HDD/MX150显卡的顶配版售价也仅有6688元，性价比还是很高的，并且现在预订定金还能够抵扣300元哦！

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