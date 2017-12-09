日本作为相机厂商最多、摄影氛围最浓厚的国家，是所有器材党和摄影师的天堂，毕竟不仅可以随时买到索尼、佳能、尼康等品牌的最新机型，宾得、美能达等老品牌的中古相机也很容易淘到。所以日本玩家一定是最强的器材党，那么他们喜欢什么相机一定对我们有很强的参考性，正好，日本电商 Map camera 公布了11月热门摄影器材销量排行榜 TOP10 ，咱们一起看看。





榜单中排名第一的是索尼α7R III，这部发布于10月25日的旗舰级微单虽然售价超过2万元人民币，但是也在短短一个月时间内就将10月的第一名尼康 D850 挤下了冠军的位置。α7R III拥有4240万的超高像素，同时支持多达399个相位对焦点和425个对比对焦点，机械快门的连拍速度也达到了每秒10张，无论怎么看都是一款没有缺点的超级微单，也难怪会受到热捧了。而尼康 D850 则从10月的第一直接下滑到了第三名，第二则被经典的佳能EOS 6D Mark II取代，该机主打低廉的售价（市场价一万元人民币左右）和暗光拍摄能力为其争取到了不少粉丝，同时翻转屏、触控操作等功能也更加契合新手玩家的需求。至于尼康 D850，和 α7R III 相似的价格确实让它失色不少，虽然 D850拥有4575万像素、每秒9张连拍和153点相位对焦等配置，但在两万元区间内α7R III的竞争力实在太强了。

让人意外的是，Olympus Tough TG-5占据了第四的位置，一款卡片相机在现在的环境下能够有如此高的销量，还是多亏了它的防水功能。而排在后面的则是一水的微单和单反，还有一个不是单反，胜似单反的超级 DC 索尼RX10 IV。而且小编发现，即使是在日本，单反相机的市场也已经被微单压缩了不少，佳能只有两款相机上榜，尼康更是只有一部，不过小编作为微单死忠，还是很乐于看到这种事情发生的。那么各位锋友，你是喜欢单反还是微单呢？以下为详细榜单：1、索尼α7R III2、佳能EOS 6D Mark II3、尼康D8504、奥林巴斯Tough TG-55、富士X-T26、佳能EOS 5D MarkⅣ7、索尼α7 II8、奥林巴斯OM-D E-M1 Mark II9、奥林巴斯OM-D E-M5 Mark II10、索尼RX10 IV

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