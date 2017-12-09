虽然说起高通大家最先想到的都是骁龙835、骁龙845这些旗舰，但是骁龙600系列其实才是最主要的出货力量，近年来包括骁龙625、骁龙653和骁龙660在内的多款处理器在市场上取得了难以想象的成绩，所以高通自然也对这一系列投入了更多精力，就拿最近的骁龙660来说，性能指标就直逼骁龙820，就差没给它用 10nm 制程了，而今天，骁龙670也浮出了水面。





推特大神@Roland Quant 今天放出消息，称高通正在测试搭载了骁龙670的原型机，并且透露了骁龙670的部分信息，他表示该平台配备了4/6GB LPDDR4X内存、64GB eMMC 5.1 的存储空间、WQHD 2560×1440分辨率屏幕、2260万像素后置与1300万像素前置摄像头。从中可以看到骁龙670将会支持LPDDR4X内存、2K 屏，按照骁龙660的标准来看双摄肯定也会支持，但是仍然不知道会不会支持 UFS 闪存，如果下代骁龙670依然只支持 eMMC ，不得不说会成为一大遗憾了。

至于性能规格虽然没有消息，但其实比较好猜测，采用 10nm 制程应该是少不了的了，至于是三星 LPP 还是 LPE，笔者更加倾向于 LPE，毕竟现在 LPP 量产刚刚好只能满足骁龙845和 Exynos 8910的需求，而且如果骁龙670那么强也有点过分了。架构方面可能会配备两个 Kryo 385、Kryo 280或全新自研架构的高性能核心和六个Kryo低功耗核心， GPU 性能或许会达到骁龙820搭载的 Adreno 530 级别。作为参考可以为大家介绍一下骁龙660的配置，目前骁龙660采用三星14nm工艺制造，集成四大四小八个Kryo 260 CPU核心、Adreno 512 GPU核心。至于发布时间，按照骁龙660的发布时间来看，骁龙670可能会在2018年第一季度发布，第二季度就会有新机首发，不出意外的话应该又是 OPPO、vivo 和小米之间的斗争，而大规模上市需要等到下半年了。

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