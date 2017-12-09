这段时间可折叠的 Surface Phone 传的满天飞，大家各种谍照、似真似假的消息也层出不穷，似乎这款已经跳票好几年的产品真的就快要发布一样，但是微软官方没有发话也没有人能够确定，而在今天，我们获得了一个好消息。





据外媒报道，近日在印度海德拉巴公园举办的一次媒体见面会上，微软印度总裁 Anant Maheshwari 接受了 Digit.ini 的采访，采访中正好谈到了最近火热的 Surface Phone。很显然，采访 Maheshwari 的记者十分有经验，她询问微软是否有什么“遗言”要对大家说，或者是已经热度爆炸的 Surface Phone 真的在准备中。而 Maheshwari 的回复也很有趣：“看看我们所处的这个世界，千万别轻易说什么‘最后的话’。”随后他强调，Surface 是微软的重要组成部分，多样的产品线已经覆盖了 Hub/Studio/Pro/Book 等系列，但是今后微软仍将继续推进。至于大家关心的 Surface Phone ，微软正在和很多 OEM厂商与系统玩家一起创造全新的应用和提升体验，而未来，会有越来越多的微软应用和服务在手机平台上出现。虽然他一直在强调微软的应用在手机上的体验，对应的我们也能够想到近年来微软的一些动态，包括第三方手机预装 Office 套件、把Edge/Cortana 内置到更多安卓手机中等等，但是显然也一定程度上暗示了 Surface 家族有可能会拓展到手机上。考虑到 Maheshwari 身为微软印度总裁，他说的话确实有一定的参考性。





Surface Phone 的拥簇们，可以期待新机的诞生了！根据此前的爆料，Surface Phone 可能会搭载骁龙845处理器，由两块双曲面屏幕拼接而成，并且有可翻转的特性，秉承了 Surface 系列可变形、强生产力的特性。

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