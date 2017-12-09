最近，一张印有紫光国芯（UniIC）LOGO 的内存条出现在了网络上，有人称这就是紫光自主研发的 DDR4 内存。一开始大家还不太相信图片的真实性，因为贴纸上出现了 PC3-12800U 的字样，对应的其实是 DDR3 1600 内存。但是今天紫光官方竟然主动承认了，他们表示这虽然不是真的，但是紫光确实有相关的计划。





昨天上午，紫光国芯在全景网投资者互动平台上发出了正式回应，他们表示上述关于 DDR4 产品的报道并不确切，但是公司现在确实在开展 DDR4存储芯片和模组的设计与开发工作，而按照计划，该产品将会在明年逐步推向市场，这也意味着国内首条自主研发DDR4内存确认将会在明年问世。其实早在今年3月份，紫光国芯的 DDR4 和LPDDR4 内存就已经通过了科技成果评价。现在紫光其实是有 DDR3 闪存在售的，在网友们测试之后也纷纷表示虽然不支持XMP 等功能，超频到1866也能够正常运行，已经达到了可以稳定使用的水准，所以对于下一代 DDR4内存，我们也是对紫光保有更大的期待。

而在今年 1 月，紫光也宣布投资 2000 亿元在南京建设半导体产业基地，建成后月产晶圆 10 万片，是中国规模最大的芯片制造工厂。同时紫光业投资了长江存储，计划打造国产的 3D NAND 闪存，所以未来紫光的努力或许会在芯片、DRAM 和闪存等多个领域开花结果，而这或许会帮助紫光成为世界范围内为数不多能够自设计、自生产、自销售的半导体企业。

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