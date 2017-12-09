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2017-12
27
21:45
小米用户最大的痛苦是什么？真正的米粉肯定都无法回避广告问题，玩手机开广告、开电视看广告、设置路由器看广告、米家 App 看广告……虽然大家都知道小米的运营模式需要广告增加收入，但这也确实给小米带来了不少负面评价，所以今天小米给出了他们的解决方案——小米会员，每月9.9元免去广告困扰。
虽然此前小米在 MIUI 被调侃为 ADUI 之后也减少了很多广告，并且也提供了绝大多数广告的开关，但是对于用户来说依然有比较高的学习成本，所以这次推出会员服务也算是一劳永逸的一个办法。据悉，购买会员之后 MIUI 就可以去除大部分系统广告和自带 App 的广告，但是对第三方应用并没有约束性，不过现阶段一个小米账号开通会员只能满足一台手机的去广告需求，而且会员换机之后去除广告的权益可能存在 1 天延迟。
虽然可能很多小米用户会希望开通，但目前“小米会员”还在内测阶段，每天只会开放 10000 份体验卡、10000 份月卡会员和 1000 份年卡会员，年卡售价88元。而花了钱显然不会只去除广告，小米还为会员用户提供了“专属主题”、“云服务空间”、“有品福袋”、“多看阅读”和“专属特权”等服务。
月卡和年卡获得的福利数量也不一样，比如月费会员的“有品福袋”价值为100元，而年费用户为150元每月；月费用户云存储空间为5GB，年费用户为10GB；月费会员每月多看阅读书币为1000个，而年费每月1200个，大家可以按需购买。
可以看到虽然大家都在强调去广告，但这其实是针对小米粉丝的一项综合性服务，只是在广告这一项上确实更加值得强调一些。如果你是一个经常使用小米电商平台和相关服务的用户，那么小米会员绝对是薅羊毛的利器，不过预计这些福利也只会在内测阶段有这么丰厚，感兴趣的朋友可以去尝试一下。
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