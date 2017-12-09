移动支付极大地方便了我们的生活，而在线下交易的过程中，扫码支付已经成为了绝对的主力，然而从明年4月1日开始，随便扫码付款的日子就结束了。今天央行发布了《中国人民银行条码支付业务规范（试行）》的通知，对各类二维码支付的风险进行了分级，并指明了交易限额，最低每天只能扫码支付500元钱。





央行对于现在的支付手段进行了风险防范能力分级，可以分为 A\B\C\D 四级。A 级最高，为采用包括数字证书或电子签名在内的两类（含）以上有效要素对交易进行验证的，不强制限制交易额；B 级为采用不包括数字证书、电子签名在内的两类（含）以上有效要素对交易进行验证的二维码支付，单个银行和支付账户单日累计交易金额不超过5000元。

C 级指的是采用不足两类要素对交易进行验证的，同一客户单日累计交易金额不超过1000元；D 级指的就是使用静态条码支付，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额不超过500元。通俗来说，平时在店里扫老板自己打印出的二维码，以后每天将会有500元限额，不过如果买卖双方拿出手机调出动态二维码扫码交易，那么限额就会提高，在超市等地通过店员的扫码枪付款也很安全。

至于具体每种移动支付方式属于哪一类，《规范》中并没有具体举例，只能确定店中的固定二维码为 D 级，因为容易出现被掉包、被嵌入恶意信息等情况，所以在限额的基础上，还提出了商家使用的静态条码应由后台服务器加密生成、展示静态条码的介质应放置在商户收银员视线范围内，商户应定期进行检查、静态条码采用保护罩等物理手段防止被替换等要求。总的来说，线下商店中的固定二维码确实存在着一定的风险性，所以限制500元的消费限额也确实能有效控制受害者的损失。而500元的消费限额也是经过讨论的结果，以满足绝大多数消费者的需求，中国社科院金融所支付清算研究中心特约研究员赵鹞就表示：“市场统计表明，条码支付业务量的95%是单笔500元以下的小额交易，2017年上半年笔均百元左右。”不过未来那5%的用户可能将就需要商家拿手机调出二维码和顾客交易了。对于这项规范，腾讯和支付宝都表示支持，会持续收集用户和商户的实际需求，积极研发更安全的新技术以及相关技术用于线下支付的可能性。

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