微信作为现在国内用户数量最为庞大的引用之一，每一次大规模更新都能够吸引所有人的眼球，而近日6.6.0版本和6.61内侧版本中的两大新功能更是引起了激烈的讨论，一个是全新的“小游戏”，一个是“官方精品店”。





其实微信很早以前就尝试过小游戏，著名的“打飞机”大家应该还记忆犹新吧？而现在的6.6.1内测版本中（iOS版本已上架App Store；安卓版本将于近期发布），小程序栏目中全新的小游戏板块上线了一款名为“跳一跳”的游戏，玩家通过按压时间来积攒力度来跳跃，非常简单，有着不错的可玩性。同时还有欢乐坦克大战、爱消除乐园等小游戏可选，因为捆绑了社交属性，所以小游戏板块的用户粘性还是非常强的。





并且在6.6.1版本中，微信官方显然增加了小程序的比重，现在用户能够通过下拉的动作呼出任务栏，打开最近使用过的小程序或进入小程序历史列表。同时用户也能够在微信“搜一搜”中搜索自己想要的小程序或小游戏，并且微信官方也鼓励开发者为“小游戏”板块投稿，这种和操作系统非常类似的操作、运营方式暴露了微信的野心。同样的，在搜一搜中我们也能够搜索到一个新版块——官方精品店，用户在“搜一搜”中输入NIKE、ZARA 等品牌名之后，就能在置顶位置显示该品牌的官方精品店、官方公众号以及专属定制等。目前包括 NIKE 耐克、Starbucks 星巴克、Cartier 卡地亚、Gucci 古驰、Lancome 兰蔻、Louis Vuitton 路易威登、Montblanc 万宝龙、Swarovski 施华洛世奇、Tiffany 蒂芙尼和 ZARA 等品牌都已经入驻。





依靠微信强大的社交属性，这些有官方背书的“精品店”想必会给天猫很大的压力。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。