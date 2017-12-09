在去年 Note 7 事件之后，三星对于电池一直非常谨慎，比如在今年的旗舰 Note 8上，三星就仅仅使用了3300mAh 的电池，远不如 Note 7和 S8+ 的 3500mAh，而三星的谨慎也确实帮助 S8 和 Note 8 的电池在之前没有出现任何问题。但是即使如此老天爷也似乎并不打算让三星做一个安静的美男子，今天外媒Android Authority报道称，不少 Note 8 用户反馈电池耗尽关机之后出现了无法充电和开机的情况。





不少 Note 8 用户表示，自己的手机在电量下降到0%然后自动关机之后，当他们想插上电源充电并且开机的时候，却发现手机毫无反应，而这时手机自然也无法开机了。并且这一情况也引起了不少 S8+用户的共鸣，他们表示尝试过所有能想到的办法，但是手机的充电指示灯都没有反应。不过小编自己日常使用的一部 S8+ 并未出现这种情况，看来是有一定概率的故障。这一消息得到了三星的重视，今天三星在官方论坛中给出了答复，建议用户在保修期内更换存在瑕疵的手机，同时还强调 Note 8 无法开机这一问题将会马上得到解决。如果小编没有猜错，这应该是系统电源管理或者是手机电源管理芯片出现了故障或 BUG，或者只是简单因为气温太低了，国内有中招的用户可以前往售后询问。其实对比去年，三星这次的回应也是“聪明”了不少，Note 7 事件之后，三星第一时间想的是“有人要害我”和“可能是电池供应商的锅”，总而言之就是甩锅，所以这种态度也让很多消费者很是生气。而在这次的问题中，三星就直接放低姿态称会尽快解决，看来也是怕了。不信看看 Strategy Analytics 的数据，第三季度三星在中国的市场份额仅剩2%了，并且针对中国市场推出的一系列优惠也没有起效，崛起之日遥遥无期。现在的三星，已经无法承受又一次 “Note 7事件” 了。

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