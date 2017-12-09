滴滴在规模做大了之后，其实在打车业务方面就没有投入更多补贴了，所以近段时间来滴滴打车的价格也一直不太便宜。这可让大家很困扰，接下来出门打车该用哪家的比较便宜呢？之前美团在南京进行了长达10个月的打车业务试运营，据说用过的人都觉得很便宜，这也让全国网友纷纷表示很嫉妒，但是现在美团打车终于要发力了，今天他们在全国七个城市上线了打车业务！









今天，美团在全国 7 个城市的美团 APP 上线了打车入口，七个城市分别为北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门，大家进入美团 App 就能够参加“美团打车用户报名”活动和“美团打车司机注册”活动。但是只有在用户报名数量突破20万人时，美团打车在当地的服务才会正式开启，不过用户都能领取3张当地出租车起步价等值无门槛优惠券。

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而对于司机更是有好消息，美团打车司机每单仅需支付0.5元的平台信息费，而且前5万名注册的司机能够在该城市正式启动运营后享受三个月的“零抽成”优惠（不包括平台信息费），截止今天下午4点钟，已经有3000名司机进行了注册。相信对于被滴滴打车的“高抽成”困扰的司机朋友看到这项优惠眼睛都亮了吧？据悉，滴滴打车的每单抽成超过20%，而即使没有获得“零抽成”优惠，美团打车之前在南京的抽成也仅有8%。其实美团对于打车业务觊觎已久，美团点评高级副总裁、出行事业部总裁王慧文表示做打车还是因为用户有需求，美团点评日活跃用户2.5亿中，多达30%有出行需求。数量如此高的潜在用户也帮助美团在南京试点的10个月中取得了日订单量突破10万单的成绩，还搭建了一支超过200人的团队。而在美团点评的生态圈中，打车确实已经成为了最后一环，现在他们已经能够提供餐饮、到店综合、酒店旅行三项服务，而在打车加入之后，未来美团用户的到店、到家、旅行和出行四大 LBS 场景需求都能够被满足，一个 App 满足日常生活所有需求，相信这就是美团点评的终极目标吧！

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