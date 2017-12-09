





这周周一，12 月 25 日，由广州市公安局南沙区分局、腾讯、建设银行等 10 余家单位发起的“微警云联盟”在广州南沙成立，现场发布了身份证识别应用，市民代表领取了全国首张微信身份证“网证”。首先我们给大家介绍一下身份证“网证”，身份证“网证”是公安部第一研究所在国家重大项目支撑下推出的身份证网上应用凭证。它是依据《居民身份证法》，以身份证制证数据为基础，通过国家“互联网+可信身份认证平台”签发的，“网证”与实体身份证芯片是唯一对应的电子映射文件。它的作用就是用于手机联网验证身份证实体证件的真实性与有效性，简单来说，就是你的电子版/手机版身份证！以后你可以像刷身份证一样，拿出手机里的“网证”来办理住宿、车票、网吧、快递等业务了，是不是很方便呢。据说等“网证”全国推行之后，身份证复印件这种证明方法将会被淘汰，而且大多数时候我们不需要再去哪里都随身带实体身份证了，只要带上手机，手机里装着“网证”就 OK。目前微信“网证”通过微信小程序“网证CTID”申领，打开程序刷脸即可线上获取黑白“简易版”身份证“网证”。通过微警认证 App 进入可信终端页面，扫描线下可信终端设备二维码，设置身份证密码（8位），刷身份证，可获取彩色“升级版”身份证“网证”。这两种方式它们日常使用的场景也是不同的，简易版的可以用于简单的场景，酒店入住或者是网吧登记等等；升级版的可适用于，要求资质严谨的场景，比如工商注册登记等。

以住酒店为例，入住时只要扫一扫二维码，就会触发“网证”验证，通过“刷脸”等验证，信息直接传回公安数据库，AI 自动识别比对，只要几秒钟，比对结果就同时传送给酒店和用户。广州市南沙区政务服务中心相关工作人员表示，目前，在南沙办理工商注册登记，只要有“网证”便无需再出示居民身份证。另外，警方还正在与旅业、物流寄递、银行等相关行业商谈合作，扩大应用范围。在传统的需要身份证的场景中，我们往往要提供好几份身份证复印件，一是不便、不环保，二是存在身份信息泄露的可能。“网证”主要负责解决网上身份难确认，易伪造的难题。身份证“网证”化后，在办理业务时你不仅不用带传统的身份证，而且连复印件也省了。办事机构审核“网证”时，只需接受来自公安部数据库的核对后的加密反馈，省去了办事机构身份证采集核对环节。“网证”验证的过程不在互联网空间传输或存储公民隐私信息，能够对公民的隐私能够得到保护；并且能通过活体人脸识别与公安部数据库核对。可以在旅馆登记、物流寄递、工商注册登记等要求客户实名的情况下，提供国家法定证件级身份认证服务。据警方介绍，“网证”生成过程十分安全，不会留存任何信息，且“网证”信息与人脸、指纹、身份证芯片绑定，几乎不可能被仿冒。“网证”目前分为轻量版和升级版两种：轻量版应用场景较为简单，在一些只需要证明身份的场景即可使用，比如去网吧上网、酒店入住、寄快递等。升级版在一些需要严格认证的场景便需要使用升级版网证，如工商注册登记等。领取身份证“网证”后，手机要是不小心丢了怎么办？很简单，只需要在其他任一手机上登陆微信，原手机微信上的“网证”就会自动删除。你还可以去身份证可信受理点重新“刷证”，此外还可以用二代身份证芯片再办一个新“网证”，旧“网证”也会自动作废。如果说“网证”是我们在手机上的电子身份证，那么 eID 就是我们在网络世界的电子身份标识。eID 是以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由公安部公民网络身份识别系统签发给公民的网络电子身份标识，能够在不泄露身份信息的前提下在线远程识别身份。

在线下，根据《居民身份证法》用户可以持本人身份证自证身份；但在线上以身份证或身份信息自证身份不能确保身份的可靠性（被别人冒用身份）且面临身份信息泄露的风险，而 eID 可以解决这个难题。公安部公民网络身份识别系统向用户签发 eID 时，会以用户个人身份信息和随机数计算出一个唯一代表用户身份的编码，即用户的网络身份标识编码（eIDcode）。该编码不含任何个人身份信息，且不可逆推出个人身份信息。用户使用 eID 通过网络向应用方自证身份时，应用方会通过连接公安部公民网络身份识别系统的运营和服务机构，请求验证核实用户网络身份的真实性和有效性。一旦用户网络身份通过验证，应用方会得到一个与该应用相对应的用户网络身份应用标识编码（appeIDcode）。因此，虽然用户拥有唯一的网络身份标识编码（eIDcode），但在不同的应用机构只能得到不同的网络身份应用标识编码（appeIDcode），从而避免用户在不同网络应用中的行为数据被汇聚、分析和追踪，最大程度的保护个人身份和隐私信息。eID 目前在国际上的使用已经较为广泛了，欧盟多个国家已经颁发了 eID 来替代传统的身份证，使 eID 既具备了线下身份识别的功能，又具备了网络远程身份识别功能。目前已经发行 eID 的国家有德国、法国、西班牙、意大利、俄罗斯、比利时、爱沙尼亚、奥地利、丹麦、芬兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、立陶宛、马耳他、卢森堡、荷兰、瑞典、冰岛、阿联酋以及我国香港特别行政区等。其中，德国、西班牙、意大利、比利时、爱沙尼亚和奥地利已经普及，广泛用于电子政务、电子商务、社交网络等各个领域。不过在我国，eID 有别于用于线下身份识别的第二代身份证，主要适合用于线上身份识别，是保护个人身份信息的网络电子身份标识，当网络应用要求用户实名注册时，用户可以通过 eID 自证合法身份，目前在试点阶段，并不强制使用。随着 eID 的推广，未来我们在电子商务、互联网社交等方面将会更加安全。

从网络身份标识 eID 的试行到身份证网上应用凭证也就是“网证”的试行，更贴近互联网生活的身份系统逐渐落实到公民个人。你是不是深切感受到互联网正在促使现实社会方方面面的发展？连我们最重要也是最基础的“身份”证明都发生着与时俱进、天翻地覆的改变，更不必说其他。互联网世界是现实世界的延续和扩展，互联网活动同样强调安全、快捷、效率，我们每一个人都能够在网络身份系统的不断完善中受益。

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