iFixit 作为拆机届内公认的 No.1，在2017年结束之时也没有忘记为消费者们送上一份年度拆机总结，而在《iFixit 2017年度最难维修设备》的视频中，他们对今年为他们留下最差印象的设备进行了盘点和总结，和预想的一样，苹果和微软“霸占”了这个榜单。





在该项排名中，Surface Laptop 光荣地拿下了0分，iFixit 给它的评价是完全没法修，也没有办法升级，如果想进入笔记本内部，那么就必须损坏外壳和屏幕，包括微软大肆宣传的 Alcantara 材质的 C 面。即使费劲进去了，CPU、内存和硬盘也都焊在了主板上，无法更换，是完全的一次性笔记本。

排名第二的有多款机型，分别是 Surface Pro、Surface Book 2 、Essential Phone、 2017款 MacBook 和 A9 版本的新 iPad ，都只拿到了1分，而他们能得一分也不是因为哪里做得比 Laptop 好，比如 Essential Phone的拆解同样不可逆，其他几台机型虽然拆了也能装回去，但基本上是不可维修的，倒是 Surface Book 2 因为它的硬盘是能够更换的，所以得到了1分。

苹果因为非常追求一体式设计和轻薄的机身，所以在产品的集成度上一直有非常高的要求，一般维修起来也比较麻烦，普通用户都不可能自己动手，比如 iPhone 就是从屏幕开始拆解，需要热风枪软化胶水。但是苹果产品可拆解性即使再差也不会拆了就装不回去，这一点微软和 Essential 可得好好反思反思了。

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