临近年底,各大企业的2017年年度总结也快来了,今天华为轮值 CEO 胡厚崑就发表题为“致我们的三十而立:构建万物互联的智能世界”的新年献词,分享了2017年华为取得的成绩,同时小米官方也放出了小米生态链在2017年的销售额。



在华为 CEO 的献词中,两组数据让人感叹,首先,华为2017年全年销售收入预计约6000亿人民币,同比增长约15%;而华为(含荣耀)智能手机全年发货量达到了1.53亿台,全球份额也突破了10%,稳居全球前三(前二分别为三星和苹果),并且华为在中国市场持续保持领先。





但是胡厚崑在献词中更多地强调了华为在2017年的很多变化,其中对4500名优秀员工的破格提拔成为了关注点,这显然对于品牌的年轻化有很大的帮助,所以在2018年中,华为还将计划破格提拔6000名员工,而6000名员工中计划有3000名来自15、16级员工,2000名来自17、18、19级员工,而其他职级1000名。至于小米,米家官方微博今天宣布,2017年小米生态链总销售额突破了200亿元,比2016年增长了足足100%!在单项成绩方面,双11占据全网31个类目的单品销量第一,而在各大调查机构的数据中,小米可穿戴设备全球市场占有率位居第一,并且在2017年斩获的 iF 金奖、Good Design best 100 和红点 Best of the best 三大设计大奖也是不在少数。

其实在去年雷军承诺未来要开1000家小米之家,2017年要实现1000亿营业额时,很多人是不太相信的,毕竟小米2016年表现不太好,但是没想到小米只花了十个月就完成了1000亿营业额(雷军11月小米内部信的数据),并且小米之家也是开一家火一家,还带动了生态链产品的热销。不出意外的话,小米和华为在2018年依然会成为国内科技硬件领域最为强势的两股力量,一个凭借的是多年积累的强大通信实力,而一个是靠近年来飞速发展的智能家居生态链,虽然平时两家品牌的粉丝之间矛盾不断,但是小编自己还是很感谢小米和华为的,因为他们确实为我们的生活带来了很多美好的体验。

