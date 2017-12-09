临近年底，各大企业的2017年年度总结也快来了，今天华为轮值 CEO 胡厚崑就发表题为“致我们的三十而立：构建万物互联的智能世界”的新年献词，分享了2017年华为取得的成绩，同时小米官方也放出了小米生态链在2017年的销售额。



在华为 CEO 的献词中，两组数据让人感叹，首先，华为2017年全年销售收入预计约6000亿人民币，同比增长约15%；而华为（含荣耀）智能手机全年发货量达到了1.53亿台，全球份额也突破了10%，稳居全球前三（前二分别为三星和苹果），并且华为在中国市场持续保持领先。





但是胡厚崑在献词中更多地强调了华为在2017年的很多变化，其中对4500名优秀员工的破格提拔成为了关注点，这显然对于品牌的年轻化有很大的帮助，所以在2018年中，华为还将计划破格提拔6000名员工，而6000名员工中计划有3000名来自15、16级员工，2000名来自17、18、19级员工，而其他职级1000名。至于小米，米家官方微博今天宣布，2017年小米生态链总销售额突破了200亿元，比2016年增长了足足100%！在单项成绩方面，双11占据全网31个类目的单品销量第一，而在各大调查机构的数据中，小米可穿戴设备全球市场占有率位居第一，并且在2017年斩获的 iF 金奖、Good Design best 100 和红点 Best of the best 三大设计大奖也是不在少数。

其实在去年雷军承诺未来要开1000家小米之家，2017年要实现1000亿营业额时，很多人是不太相信的，毕竟小米2016年表现不太好，但是没想到小米只花了十个月就完成了1000亿营业额（雷军11月小米内部信的数据），并且小米之家也是开一家火一家，还带动了生态链产品的热销。不出意外的话，小米和华为在2018年依然会成为国内科技硬件领域最为强势的两股力量，一个凭借的是多年积累的强大通信实力，而一个是靠近年来飞速发展的智能家居生态链，虽然平时两家品牌的粉丝之间矛盾不断，但是小编自己还是很感谢小米和华为的，因为他们确实为我们的生活带来了很多美好的体验。

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