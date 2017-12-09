2017年落下帷幕，各种年度榜单也是层出不穷，而今天威锋网为大家整理了最新出炉的几个年度榜单。大家肯定都想知道2017年几家国产手机销量究竟谁高谁低吧？今天业内人士摩卡RQ分享了他制作的国内手机厂商出货量对比（单位为百万台），排名虽然在意料之内，但是具体的数据却让人十分吃惊。





其中，华为以1.53亿台的发货量斩获第一，不过按照华为消费者业务自己公布的数据，2016年华为的发货量应该应该是1.39亿台，而不是图中的1.35亿台，不过即使按照1.39亿台算，今年华为的销量也同比提升10%。同时OPPO和vivo今年的销量也分别上涨了2500万台和1600万台，上涨幅度超过华为。

不过比起上涨幅度谁都比不过小米，今年小米手机的出货量将达到9200万部，同比增长高达惊人的59%，在惨淡的2016年，小米只卖出了5800万台手机。而第五名是Techno传音，这个品牌大家可能不熟悉，因为他们不做国内手机市场的生意，深耕非洲市场使得传音获得了“非洲大陆的手机之王”的名称，并且4000万并不是传音的手机业务总销量，因为他们还卖出了8000万部功能机，是全世界最大的功能机品牌。其实在今年开始之前，很多人是不看好手机行业的，认为今年全球智能手机总销量会下降2%到3%，但是最后的结果却是2017年智能手机总销量上升了1亿台，从16亿来到了17亿，而这其中中国厂商的贡献不可磨灭，不过这里的中国厂商仅仅指HMOV四家，联想、TCL、中兴、酷派、乐视和魅族等手机品牌表示恶意那么大！

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。