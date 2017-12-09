2017年落下帷幕，各种年度榜单也是层出不穷，而今天威锋网为大家整理了最新出炉的几个年度榜单，而其中这一个相当有趣，大家都知道现在电竞已经成为了一个规模庞大的行业，那么这个行业里哪些队伍和游戏最吸金呢？今天外媒Esports Observer统计了一下过去一年间获得奖金数前十位的战队，一起来看看吧！





该榜单基于这些战队在各大电竞赛事获得的奖金总额统计，并没有统计广告等收入，而 Team Liquid 成为2017年最赚钱的电竞俱乐部，一年时间收获了1338万美元的奖金，而他们建队以来已经累计获得奖金超过3000万美元。而来自国内的Newbee、LGD战队今年分别斩获了483万美元、477万美元的奖金，排在第二和第三，而国内豪门IG也以229万美元排在了第六。

大家应该看出来了，比奖金那么《Dota2》肯定是当仁不让的第一，并且《Dota2》已经连续四年位居总奖金榜首位，7届TI总共发放了8100万美元奖金.今年TI7更是以2400万的奖金池占据了年度全球年度总奖金总量的22%，而 Team Liquid 今年1338万美元的奖金中，就有1090万美元来自TI7的夺冠。

图片源自Esports Observer、游民星空

比起DOTA 2的奖金，其他游戏就不那么好过了，Team Liquid 战队的其他游戏分部2017年获得的总奖金也才126万美元，连总奖金的10%都不到，其中也不乏《反恐精英：全球攻势》、《守望先锋》、《绝地求生》等大热的游戏。那么经常被拿来和DOTA 2比的英雄联盟怎么样呢？如果你能夺得S系列赛的冠军，那么你也有希望入榜，《英雄联盟》S7冠军战队三星SSG位居排行榜第九位，这个冠军为他们带来了172万美元的奖金。不过2017年LOL全年总奖金也超过了1000万，比去年上涨了12%，进步还是很大的。

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