2017年落下帷幕，各种年度榜单也是层出不穷，而今天威锋网为大家整理了最新出炉的几个年度榜单。在手机行业中，我们一般都是以手机品牌或是手机型号来进行各种排名，那么这些手机的心脏——SoC——的排名又是怎样的呢？今天科技博客 PhoneArena 为我们带来了一组数据。





该媒体今天报道称，市场研究公司 Counterpoint Research 周五发布了第三季度全球智能机片上系统(SoC)市场统计报告，数据显示如果按照收入来看，高通公司在智能机 SoC 市场的占有率高达 42%，位居首位；而苹果公司的 A 系列芯片占有率为20%，排名第二；联发科位居第三，份额为14%；排在第四的三星电子份额为11%；令人意外的是，华为海思芯片品牌份额为8%，排在了全球第五。

在高通和苹果的份额都没什么变化的情况下（高通上升1%，苹果下降1%），后面三家的变动还是比较大的，虽然联发科守住了第三，但是份额比起去年的18%下降了4%，三星则上升了3%，华为上升了2%。总的来说，今年第三季度，全球智能机SoC市场收入同比增长19%，突破了80亿美元。可能有些朋友不是很懂SoC，这里和大家解释一下，在智能手机中，因为对集成度要求很高，没有办法像电脑一样将CPU、显卡、网卡等芯片分开放在主板上，所以就需要将它们全部集成封装到一个“芯片”中，这个“芯片”就叫SoC了。对于移动SoC产业未来的发展， Counterpoint 研究总监尼尔·萨哈(Neil Shah)称，未来手机芯片行业将从“核战”转变为对手机综合性能的提升。其实从两年前手机芯片的核心数量就已经停留在八核不动了，而这两年每一家都在图像处理器，基带性能上下功夫，不过在2018年，芯片的人工智能属性将会是发展的主流，就像今年苹果和华为在A11和麒麟970上做的那样。

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