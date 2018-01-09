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2018-01
02
15:57
元旦刚过，马化腾和他的微信便遇到了点麻烦事。
近日吉利控股集团董事长李书福在2018正和岛新年论坛暨新年家宴上发表演讲并表示现在的人几乎是全透明的，没有任何隐私和信息安全。同时提到“我心里就想，马化腾肯定天天在看我们的微信，因为他都可以看。”李书福认为这个问题非常大，因为很多商业秘密都被暴露在人眼前了。
此言论一出，一时激起千层浪，许多网友纷纷表达了对隐私泄露的无奈。不过就在今天微信在官方公众号微信派上表示，不会去看用户的微信内容，微信不留存任何用户的聊天记录，聊天内容只存储在用户的手机、电脑等终端设备上。微信也不会将用户的任何聊天内容用于大数据分析。
以下是微信官方回应的原文：
1、微信不留存任何用户的聊天记录，聊天内容只存储在用户的手机、电脑等终端设备上；
2、微信不会将用户的任何聊天内容用于大数据分析；
3、因微信不存储、不分析用户聊天内容的技术模式，传言中所说“我们天天在看你的微信”纯属误解。
请大家放心，尊重用户隐私一直是微信最重要的原则之一，我们没有权限、也没有理由去“看你的微信”。
你们怎么看？
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