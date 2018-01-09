微软针对 Win 10系统的“漂白计划”在2017年12月31日结束了，在结束之前，微软为市面上盗版 Windows 系统使用者提供了接近3年的免费升级机会，在2017年7月之前，所有用户都能够免费升级正版 Win 10，而直到2017年结束，用户其实也能够通过修改系统时间、面向辅助技术客户等方法升级到正版 Win 10。那么如此用心良苦的微软，取得了成果吗？





今天 NetMarketShare、Statcounter 等统计机构纷纷给出了最新的份额数据，数据显示在2017年11月，Win 10的占有率为31.95%，而在12月涨到了32.93%。然而 Win 7依然占据了43.08%的市场份额，即使它下跌了0.04%，并且就算是比设备活跃度，Win 7 设备也依然胜过 Win 10设备。

但是 Statcounter 的数据要稍微好那么一点，他们认为 Win 7 （41.95%）设备和 Win 10 （41.65%）设备的份额已经非常接近，虽然依然由 Win 7 领先，但 Win 10 份额环比上升0.33%，Win 7 份额环比下滑0.62%，说明 Win 7 用户还是在积极升级系统的。并且考虑到12月底会有不少用户得知免费升级将到期后会主动升级，所以 Win 10“找回场子”并不是不可能的事。

那么如果你的设备依然是 Win 7/Win 8 怎么办呢？现在只能够花888元升级为正版 Win 10 了。需要强调的是，今年微软已经宣布停止对于 Win 8的支持，而对于 Win 7 系统的支持也只会持续到2020年。只不过就现在的状况来看，Win 7 或许会成为下一个 Win XP 系统了，不知道微软未来能否解决用户“拒绝升级”的问题呢？

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