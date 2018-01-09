《Pokemon Go》作为2017年现象级的 AR 游戏，曾经在世界范围内大受欢迎，造就了大街上几千人追着口袋妖怪跑的奇景。虽然现在《Pokemon Go》的热度已经大不如前，但是中国的广大玩家还没有尝试过这款游戏呢！而今天英国《金融时报》为我们带来了好消息，《口袋妖怪Go》（Pokemon Go）即将登陆中国市场！



该媒体称，《Pokemon Go》的开发公司 Niantic 已经和中国游戏公司网易达成了合作协议，该游戏有望在近期登录中国市场，Niantic 也同时获得了包括网易在内投资者提供的2亿美元投资。在此前，《Pokemon Go》因为个人隐私等原因与国内市场无缘。





实际上在2017年，《Pokemon Go》的影响力就已经远远不如2016年，但是 Niantic 公司CEO约翰·汉克（John Hanke）表示2017年的业绩其实同样非常强劲，因为2016年的火爆为他们带来了不少忠实玩家，而在2017年的正常更新使得《Pokemon Go》成为了一款更加优秀的游戏，而这对于《Pokemon Go》未来在中国市场的推广无疑是很有好处的。并且网易的投资带来的，不仅仅只有《Pokemon Go》，Niantic 公司的下一款游戏就快来了，Hanke 称公司已经和华纳兄弟合作，推出《哈利·波特》手游，这款游戏将同样基于 AR 技术，在现实世界画面上搭建起魔法世界，考虑到国内数量庞大的书迷，这一游戏如果引进国内肯定也是爆款。需要强调的是，大家也别觉得 Niantic 没有能力运营好这些游戏，今年11月 Niantic 公司的估值一定达到了10亿美元，并且盈利能力良好，在增加了2亿美元投资之后，会成为手游行业强大的新鲜血液。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。