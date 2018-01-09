中国游戏市场的火爆就不用多说了，近年来腾讯、网易等公司一路高涨的股价就是最好的说明。那么中国游戏市场究竟热到了什么程度呢？会不会有些过热呢？今天《华尔街日报》的调查给了我们答案。





在报道中，《华尔街日报》引用了市场研究机构 Newzoo 的数据，可以看到 2017 年中国移动游戏行业的营收达到了惊人的175亿美元，对比2015年翻了两倍还多。并且175亿美元的营收也使得中国成为了世界最大的移动游戏市场，占据了全球三分之一的份额！

但是这个数字其实是非常不健康的，数据显示，中国的移动游戏市场中，每个付费用户平均月消费相比美国玩家要高26.5%，而美国2016年的人均可支配收入高达39192美元，中国仅有3436美元，可支配收入仅为美国的十分之一，却花更多钱在消遣类的游戏消费上，这一现象引人深思。而这也同样代表着中国的移动游戏市场已经接近饱和，想继续上涨非常困难。所以对2018年的中国移动游戏营收总额，Newzoo 的预测是200亿美元出头，增幅放缓。他们给出的理由也不只有上面这一个，人口老龄化也是他们担心的问题，根据 Euromonitor 的数据，2020年时中国15-44岁的人口（游戏用户的核心年龄段）将会比2016年减少3400万，这代表着消费人群的缩减。同时《华尔街日报》预测，中国游戏厂商在未来几年的竞争将会愈发进入白热化，而最终的获胜者将会是腾讯，因为腾讯现在就已经占据了中国大约一般的移动游戏市场份额，考虑到 QQ 和微信两大无可比拟的分发渠道，腾讯未来还会加大自己的领先优势。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。