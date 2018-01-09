内存涨，内存涨完硬盘涨，硬盘涨，硬盘涨完显卡涨，显卡涨，显卡涨完主板涨……本来就不景气的 PC 市场最近进入了这样的怪圈，前段时间刚刚有消息称闪存和内存降价在即，显卡马上涨了一波，而今天又一个噩耗传来，主板也要涨了！小编现在就想知道 CPU 啥时候涨价？





显卡涨价的头是华硕带起来的，上月有消息称，华硕内部已经决定从2018年1月开始对旗下产品全线提价，AMD 显卡涨价30到500元，而 Nvidia 显卡涨价30到200元，幅度还是比较大的，并且消息人士还表示其他显卡厂商也将跟进涨价。而这次主板涨价同样是华硕传出的消息，博板堂今日曝料，华硕已经口头通知全国经销商，从2018年1月起主板产品确定将会全线涨价，主流型号上涨5-20元，低端型号上涨5-10元。大家可别小看这几块钱的涨价，进货价涨10块，或许就代表着市场价会涨50块。并且考虑到华硕占据了70%的主板市场份额，其他主板厂商跟进涨价也是意料之内的事情了。

至于涨价的原因其实是多方面的，一个月前有人爆出近期作为主板原材料的环氧树脂、电阻、电容等元器件纷纷大幅度涨价，当时就有人预测主板要涨价，现在果然成真了。而小编也为大家在京东上查询了部分显卡的报价，近期最为热卖的各版本华硕 GTX 1060 6GB GDDR5 分别涨了70元、150元不等，显卡涨价趋势已经有显露，估计主板也不远了。

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