最近跨年，大家的朋友圈有一半被支付宝、网易云的年度总结占据，另一半肯定就是大火的“跳一跳”了。这个游戏是在12月月底才在微信新版本的“微信小游戏”程序中上线的，但是没几天就成了热度榜第一，人人都想在分数上比一个高低。而一般热度也会伴随着争议，今天就有人质疑，“跳一跳”其实是抄袭至育碧游戏“欢乐跳瓶”，而且这么个消遣品，竟然也有代练了！





“跳一跳”的玩法这里就不再科普了，简单说来就是通过按压屏幕的时间来控制跳跃的距离，越精准得分越高，不过很容易掉下去。而近日有网友爆料称，“跳一跳”涉嫌抄袭育碧游戏“欢乐跳瓶”，“欢乐跳瓶”是育碧旗下的 Ketchapp 工作室在2016年推出的，不管是画风、玩法还是积分方式都和“跳一跳”十分相似。虽然有媒体向腾讯咨询了双方是否存在合作，但暂时还未得到回应。

而除了抄袭之外，最近有关“跳一跳”的外挂、代练事件也不少。之前社交媒体上出现了大量外挂的搞笑视频，大家可能当成乐子就忘了，但其实“跳一跳”外挂已经在极端时间内形成了产业。现在在淘宝上售卖的外挂，大多是技术含量非常低的软件，手机连在电脑上就能完成，并不需要外接机器手臂什么的。而这些软件售价普遍在50元上下。

而除了直接售卖外挂软件，大家在淘宝上也能轻松搜到相关代练信息，收费也有高有低，其实也就是用户把账号密码给卖家，卖家再用外挂刷分，但是根据卖家的说法，用户微信号的安全在这个过程中其实是没办法保证的。看到这里笔者不禁惊叹，现在的游戏环境还真是让人看不懂，不管是游戏本身，还是玩游戏的人，似乎都需要一些反思了。

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