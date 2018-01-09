在发布“年度个人账单”之前，其实支付宝已经早早地发出了“2017年全民账单”，并且通过清明上河图为载体展现了出来，十分有趣。数据显示，支付宝平台上移动支付的比例已经达到了82%，随着收钱码、普及乘车码、支持扫码骑共享单车等服务的不断完善，只带手机出门已成为中国人的日常。





我们来看看详细的数据吧，在2017年间，有超过4000万小商家开通了支付宝收钱码，而这些铺天盖地的二维码带来的，就是支付宝平台上的移动支付占比达到了创下历史新高的82%。不管是大型超市、街边摊贩还是我们的钱包，现金的身影都在越变越少。

而除了移动支付之外，今年在支付宝在出行上的进步同样非常显著，大家最常用的肯定就是共享单车了，哈罗单车和 ofo 等共享单车接入支付宝和免押金大大地增加了用户使用的频率。除此之外，在不少大城市支付宝也打通了公交、轮渡甚至是地铁，现在已经有30多个城市接入了支付宝体系。并且不久之后，杭州、西安和武汉等城市的地铁也将开通支付宝刷码进站服务了，在他们之前，广州已经开始了这一尝试。

还有一个将在未来爆发出更大力量的体系，没错，就是信用体系的建设！根据统计，现在已经有超过4000万人加入了芝麻信用免押金服务，累计免押金金额已经达到了400多亿元人民币，而免押金的服务未来也将迅速从共享单车、租车等领域延伸到大家最关注的租房领域中。

而最后一个就会让很多人会心一笑了，蚂蚁森林里有没有你种下的树呢？支付宝给出的数据中，截止到2017年年底，2.8亿蚂蚁森林用户累计碳减排高达205万吨，种植树苗1314万棵，之前也有新闻称，在新疆、内蒙古等地的蚂蚁森林规模已经大到能通过卫星观测到了哦！

我们可以看到，无现金社会带来的其实不仅仅是出门不用带钱这么简单，一个强大的线上支付工具可以覆盖我们生活中绝大多数消费场景，相信在2018年，支付宝和微信两强一定能为我们带来更多惊喜。

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