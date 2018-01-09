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2018-01
04
16:14
近日今日头条平台遭有关部门整改，整改的结果是关闭「社会频道」并将「新时代」设置成默认频道。同时封禁、禁言账号1101个。除此之外，今日头条从昨天开始开启内容审核编辑招聘，规模达2000名。
几乎就在同时，腾讯内容开放平台「企鹅号」也开启了招募。按照腾讯的说法，此举是为了「强化网民监督机制，净化平台环境，有效处置平台上涉黄、违法及有害信息」。其主要工作任务是对色情低俗、标题党、抄袭、广告、谣言、旧闻等低质量内容或有害信息进行有效投诉。而考核的标准则为不少于300篇/月。
但网友们热议的集中在它的奖励，按照该公告页面显示每月工作量达标即可获得 30Q 币，同时按照季度和年份也有其他的奖励，但整体而言许多网友们认为该奖励机制确实略「扣门」。
毕竟市值不到腾讯1/15的新浪微博，当一名微博监督员每月都有200元补助。
不过如果你对此感兴趣的话，也可以点击这里查看更多详情。
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