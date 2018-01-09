在我们使用智能手机的时候，会不会被黑客通过手机摄像头和麦克风监控？这种只会出现在电影中的情节可能大家之前想都不敢想，但是今天的一则消息告诉大家没有什么是不可能的。《纽约时报》发现，有多款 Android 游戏被曝出会偷偷调用手机上的麦克风，来监听用户周围的声音。而 iOS 系统中或许也有同样的情况！





《纽约时报》称，一家名为 Alphonso 的公司有一项帮助广告商搜集电视观看习惯的服务，而他们实现这一服务正是通过麦克风在后台搜集你看电视时的声音，用机器学习将搜集到的电视音频、广告音频、地理位置等信息进行分析，然后得出你的生活习惯，接着将数据出售给广告商，实现广告的精准投放。举个例子，如果你看到苹果的广告后去了 Apple Store ， Alphonso 就会告诉广告商你可能需要苹果相关的产品。

根据《纽约时报》的统计，现在 Google Play 里已经有多大250款游戏内置了 Alphonso 的服务，而大部分用户却不知道自己观看行为竟然是被监控的，因为这些游戏仅仅会在第一次打开的时候索要权限，也没有表明索要权限的理由（理由说明需要在设置中自行查看），所以用户基本上都会中招。

面对质疑 Alphonso 也给出了自己的理由，他们只对已知的视频内容进行识别，并不会记录用户的讲话声。但是不少人对于这一说法持保留意见，因为最近有关用户隐私的负面新闻还真不少，不久之前谷歌 Google Home 就出现了偷录用户声音的现象，当时 Google 对这个功能进行了永久关停，而 Facebook、微信等大型社交软件手机用户信息的质疑也是一直不绝于耳。并且现在， Alphonso 拒绝给出搭载了这一服务的 App、游戏名单，所以《纽约时报》也怀疑，App Store 上或许也存在不少类似的应用和游戏，因为部分在安卓手机上被确定有监听行为的 App 和游戏，在苹果 App Store 上也能够搜索到，所有 App 和游戏的数量或许在1000个以上。考虑到国内比国外更为混乱的软件、广告环境，这种事情国内开发者肯定也干了不少。大家平时使用 App 和玩游戏的时候，一定要注意它们是否会索要不应该索要的麦克风和摄像头权限，同时对于“高危”对象，最好是在设置中寻找一下是否有相关说明，毕竟即使是被广告商监视，也是一件挺恐怖的事情。

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