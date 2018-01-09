在过去几年中，高通骁龙800系列和三星 Exynos 8000系列一直是齐头并进，但是却始终追不上苹果 A 系列的步伐。然而今年这个平衡可能会被打破了，三星今天公布了 Exynos 9810 的相关消息，这款处理器不仅用上了“9系”的名字，还让众多安卓用户看到了和 A11 一较高下的希望。





首先大家最关心的肯定是性能了，Exynos 9810 的4颗大核心使用了第三代 M3 自研架构，频率高达 2.9GHz ，将根据业内人士的说法，2.9GHz 也是10nm LPP 支撑能够支持的最高频率，再高就压不住了，并且这四颗核心均带有带有 4x 512KB L2 缓存。另外四颗功耗小核采用了 A55架构，频率为1.9GHz，每颗核心带有4x 128KB L2缓存。最重要的是，三星在公告中称，Exynos 9810的单核性能相较上一代翻了一番，多核性能也上升了40%，对比 Exynos 8895 单核2000分、多核6500分的成绩，这意味着 Exynos 9810 跑分将达到单核4000分，多核破万的恐怖成绩。与之相比，iPhone X 搭载的 A11处理器单核性能4000分，多核10000分，已经和 Exynos 9810相差无几，骁龙845更是只有单核2600、多核8500。如果三星这款处理器实测真的能够达到这个成绩，也就意味着安卓手机的性能终于要追上 iPhone 了。

除了 CPU 性能，GPU 也同样很重要，Exynos9810 搭载了 Mali™-G72 MP18 ，也就是18核 G72 ，对比上代20核 G71 的配置应该有大幅度进步，因为 单颗 Mali G72 的图像性能比 G71 强40%。同时 GPU 使用的制程也是10nm LPP，这会带来更加优秀的功耗控制。

其他的支持方面，Exynos 8910 的网络基带终于是全网通了！这个消息其实是最重要的，什么 Cat-18 、千兆下载、 4x4 MIMO 都不重要。而屏幕方面，9810也支持到了4K 级别；存储支持 UFS 2.1 和 LPDDR4X ；视频录制最高支持到 4K 120FPS 录制和回放，拍照支持最高2400万像素的单摄像头或是两颗1600万像素的双摄。最后在导航方面，支持了美国的 GPS、欧洲的格洛纳斯和中国的北斗导航。最后三星方面表示，Exynos 9810 上极大的优化了3D混合人脸识别功能，并且还增强了AI能力。而现在 Exynos 9810已经处于量产阶段，不出意外的话，Galaxy S9 会首发这颗处理器，希望三星能在国行 S9 上使用这颗处理器吧，这回我们不需要骁龙845了！

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