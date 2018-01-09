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2018-01
04
18:30
不久之前小蓝单车闹得满城风雨的倒闭新闻大家应该还记忆犹新吧？后来小蓝单车被拜客出行接手运营，但是当时拜客表示他们并不负责退押金，只负责运营，不知道各位小蓝单车用户的押金都拿回来了吗？没有的话现在又有希望了，有消息称滴滴出行已经收购了小蓝单车，双方已经签署了收购协议。
对于收购的传闻，滴滴方面并没有否认，但表示现在不便公开回应。对于滴滴收购小蓝单车的原因，各方也是众说纷纭，将大家的观点总结一下的话，有以下几点：
1、滴滴虽然是 ofo 的股东，但是他们想自己搭建共享单车业务，还是需要小蓝单车来吸取经验；2、小蓝单车是因为在营销层面犯错误、导致融不到资才资金链断裂的，其实民间口碑还不错；3、现在小蓝单车的收购价格应该是共享单车行业第二梯队中最便宜的；4、现在已经申请不到共享单车运营牌照了（这一点才是最重要的）。
据 36Kr 报道，滴滴自有的共享单车业务计划在月底上线，目前选定的城市有北京、深圳和广州等。不知道届时是沿用小蓝单车的品牌还是启用滴滴单车的品牌名呢？但是小编相信，可能消费者只关心小蓝单车的押金能否取出来，对于这个问题，互联网观察家丁道师表示，“如果滴滴收购小蓝单车，押金问题一定需要解决的，滴滴是一个大体量的公司，这个押金问题并不是什么大的问题。”
滴滴出行几天之前刚刚获得了40亿美元的融资，现金储备高达40亿美元，所以不仅押金不是问题，即使是烧起钱来 ofo 和摩拜单车也完全不是对手。现在对于滴滴的问题是，不少地区已经颁布了限制投放的规定，对于共享单车行业的管理愈发严格，不知道滴滴会用什么办法向其他两强发起进攻呢？
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