5G 一直被认为是下一个颠覆我们生活的技术，不过虽然总有厂商和媒体一再科普 5G 技术的优点和发展，可我们还是觉得 5G 离自己太远。毕竟根据报道，5G 可能到2020年才会商用呢！但是1月4日下午，美国电信运营商 AT&T 正式宣布，该公司将于2018年底在美国十几个城市内率先提供5G网络服务！





虽然 AT&T 还没有公布这些城市的名单，但是如果这一承诺能够实现，AT&T 将会成为美国第一家提供 5G 服务的电信运营商，而在世界范围内，应该也没有多少比他们快的。中国国内的三大运营商中，只有中国电信会在今年开展 5G 外场试验，而直到2019年，三大运营商才会在10到15个城市搭建预商用网络。这么看来，咱们相比美国还是落后不少。除了网络之外，其实设备也是一个大问题，现在市面上的在售手机基本没有一款是真正的 5G 手机，基本上最好的也就是 4G+ 和 4.5G 手机了，按照之前的计划，2018年应该是属于4.5G 和 pre-5G 的，高通就曾经表示2019年才会有商用 5G 手机问世，有意思的是，华为曾说他们会在2018年推出全套 5G 商用设备。AT&T也考虑到了这一点，该公司负责网络接入和设备设计的副总裁 Gordon Mansfield 表示，AT&T 一直以来都在于多个伙伴和提供商进行合作，能够确保今年就能推出可商用的 5G 设备。不过他并没有透露关于这个设备的任何消息，只知道因为 2018 年 5G 网络建设仍处于起步阶段，所以可能大多时间是处于 4G 网络中，只有在有使用需求而且有 5G 信号时会切换到 5G 网络。

最后，还是和大家聊聊5G 究竟有哪些优势，除了理论上高达 10Gb/s（相当于下载速度1.25GB/s）的下载速度之外，5G 还能在每平方公里范围内承担数量高达百万台的接入设备，这意味着不仅过去人一多就会没信号的情况将一去不复返，我们还能够将所有电器、数码产品全都接入网络，物联网时代正式到来；最后一个优势是低延时，1ms 以下的网络延时使得工业领域的设备也能够用 5G 联网了。

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