原标题：洋大牌的公主病该治治了（民生观）



随着我们生活水平的提升、消费理性的增加，盲目追捧洋大牌已经是明日黄花了。



日前，针对“降速门”事件，苹果公司向用户致歉，并将更换手机电池的费用从79美元降至29美元。即便采取了这样的措施，有专家表示，苹果给旧款手机“降速”，仍然涉嫌侵害消费者的知情权、选择权和公平交易权，有违诚信原则。



这已经不是苹果第一次陷入风波了。此前的“弯曲门”“天线门”等事件，以及售后服务被指中外有别等，相信大家记忆犹新。一再违背诚信原则却始终活跃在市场上，底气何在？不可否认，苹果创新多、产品好、体验佳。这是其优势和竞争力所在，消费者也愿意为其买单。



但是如果仗着产品好、受消费者喜爱就店大欺客，定价高企、服务下降，甚至还侵权，就不是应有的职业态度了。这类行为一句话可以评价：看不清形势。



生产合格的产品、提供相应的售后服务、为消费者的权益考虑，这些都是企业得以生存和发展的基础。随着中国制造水平的逐渐提升，自主品牌的好产品、好服务越来越多，洋大牌已经不再无可替代。前阵子有媒体发布消费报告显示，2017年国内手机销售前四名均为国产品牌，苹果排名第五。而在增速榜单前十名中，有7席都被国产品牌占据，苹果并未入榜。



这说明，随着我们生活水平的提升，消费理性的增加，盲目追捧洋大牌已经是明日黄花了。面对这样的市场，洋品牌应该端正态度，好好分析、细心满足我们的消费需求。如果还沉浸于过去众星捧月的感觉，就是傲慢与偏见了。某些洋大牌的公主病该治治了。耍大牌必然会丢了市场。



作为消费者，我们是否也需要反思一下，做出消费选择时是否应该避免攀比、量入为出呢？试想，在选择的时候盲目追新求洋，在权益被侵犯后又“当然是选择原谅它了”，这样“任其伤我千百遍，我仍待之如初恋”的态度越多，是不是也就越容易惯出苹果等洋大牌的怠慢来呢？（周珊珊）