比特币最近一直被广泛关注，不仅仅是因为它过山车似的涨跌关系着很多玩家的收入，还因为在不少吃瓜群众的眼里，很想知道这个看起来不太靠谱的玩意儿究竟能翻起什么浪来。这不，今天扎克伯格就表示自己对加密货币和民主体制的关系很感兴趣，所以 Facebook 今年将研究这一体系。不过李嘉诚就很现实了，他只关心加密货币能不能赚钱，而现在，他认为比特币风险很大。





作为曾经长期霸占亚洲首富的投资大鳄，李嘉诚在近期的采访中表示，自己对于比特币市场的态度较为保守，认为比特币的风险较大，所以他只在2014年投资了1亿多港币到比特币终端市场。“我很保守，只投了一个亿”，好了，这下网友们又有段子可以讲了。大家还记得“不知妻美刘强东，悔创阿里杰克马；一无所有王健林，普通家庭马化腾；北大还行撒贝宁”这套打油诗吧？现在我们又可以加上一句——一亿保守李嘉诚。或许前面这些段子不少朋友不太了解，这里和大家分享一下。“不知其美刘强东”出处是又一次采访中刘强东表示自己脸盲，根本就不知道奶茶妹妹漂不漂亮；“悔创阿里杰克马”是马云在一次采访中称，自己本来只想做小生意，而创立阿里巴巴是他人生最大的错误，这彻底改变了他的生活；“北大还行撒贝宁”则是撒贝宁说，在自己被保送北大之后很犹豫，最后决定去是因为觉得北大也还可以。

篇幅有限就不为大家讲故事了，有兴趣的朋友不妨自己百度一下，对于这些成功人士的“经典语录”，作为茶余饭后的段子还是十分有趣的。不过小编也想多几句嘴，如果2014年李嘉诚投了1亿港币（约合人民币8300万元）到比特币市场之后就再也没有动过了，现在值多少钱呢？2015年一月时，比特币价格为320美元每个，而现在每个比特币价格为15000美元左右，这意味着3年时间李嘉诚这1亿港元翻了47倍……

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