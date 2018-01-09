网络直播行业虽然近年来热度不断上升，但是社会风评一直不怎么样，很多人认为网络直播中充斥了太多低俗的内容，所以对其嗤之以鼻。但不可否认的是，直播行业确实创造了不少社会价值，甚至还得到了谷歌的认可！今天谷歌宣布，领投中国直播平台触手总额1.2亿美元的融资！





不过和娱乐直播平台不一样，触手在2015年成立，但是却是一个专注手机游戏的直播平台，用户只需要使用自己的手机，就能够实时分享自己的手游游戏过程。根据官方给出的数据，触手直播两年用户增长了8000万，开播主播数过800万，日活跃用户高达800万，日活跃主播数25万。除此之外触手还和王者荣耀、穿越火线等手游的顶级战队有深度合作，大家熟悉的 eSTAR、RNG.M 都是他们的深度合作伙伴。截至目前，触手直播已经在2016年、2017年年初分别获得了2000万美元和4亿人民币的投资，而这次来自谷歌的1.2亿美元投资，也是谷歌第一次在中国对娱乐行业进行大额投资，在此前他们曾经参与了人工智能公司 Mobvoi 总额 7500 万美元的融资。除了谷歌之外，这次参与投资的还有启明创投、顺为资本和 Alpha X Capital 。

虽然在公告中，谷歌表示他们将会帮助触手直播扩大服务范围，瞄准更多海外用户，但是谷歌旗下的 Youtube 其实也有自己的流媒体直播业务，其实犯不着又来投资一家中国直播平台。并且就像大家看到的那样，谷歌近年来在中国的布局基本上都是围绕人工智能产业进行的，这次“跨界”和触手合作，或许是进入中国市场的一个信号。

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