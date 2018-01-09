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2018-01
05
18:36
虽然现在索尼的微单已经出到了 A6500，但是其高达8499元的价格已经说明了一切，索尼压根就不是准备将其推向市场的，性能过于强大的 A6500 更像是索尼秀的肌肉，售价便宜、画质又高的A6300才是现在市场的主力。所以今天，索尼为我们带来了 A6300 的全新配色——摩登银，同时还发布了一款一镜走天涯的 E 卡口新镜头。
索尼 A6300 作为一款2016年年初发布的微单相机，已经是一位老朋友了，4D对焦功能是它的撒手锏，A6300 的对焦速度快至0.05秒，425个相位检测对焦点几乎覆盖了全部取景范围。加上 2420万 像素 APS-C 画幅的 Exmor CMOS 传感器和 BIONZ X 影像处理器，A6300 的画质表现也不可小觑。此外，索尼 A6300 的全像素读取模式 4K 视频拍摄功能也使很多人将其作为专业的视频拍摄设备。
此前索尼 A6300 只拥有黑色版本，这次的银色版本使用了镁铝合金本色，配合上黑色蒙皮，略带一些复古气质，颜值和黑色相比各有千秋。新配色预计上市时间为3月中旬，售价为5899元，而黑色版本现在售价为5199元。
除了银色 A6300之外，索尼今天发布的 E 18-135mm F3.5-5.6 OSS 显然更重要一下，等效 28-200mm 的焦段就足够一镜走天涯了，更别说它还有 OSS 防抖功能。索尼还为它配备了一枚非球面镜片和两枚ED（超低色散）镜片，画质应该有基本的保障，索尼提供的样张在文章末尾。
最关键的是，这颗镜头起售价格4700元，本月中旬就将上市，考虑到还有一定的降价空间，喜欢旅行的索尼微单用户可以准备好钱包了。
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