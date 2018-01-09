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2018-01
05
18:44
在 Windows 笔记本产品中，戴尔 XPS 系列一直都是高端市场的代表之作。而昨天戴尔官方也放出消息，称有“大招”要放，并且还给出了新代言人的剪影，当时网友们就按耐不住了。而今天戴尔也如期宣布了新代言人——王俊凯，不过我们关心的还是一起发布的全新 XPS 13！
据介绍，戴尔 XPS 13采用了白色层叠纤维技术，而这也是全球首创的白色硅纤维，叠织层数高达九层，虽然纤薄靓丽，但是却兼顾了纤维材质的强度和耐污性。XPS 13 通过了戴尔300天的防污实验，而且高强度机身也使得边框宽度缩减到了4mm，比前代 XPS 13 减少了23%，屏占比达到了80.7%。虽然戴尔采用的是硅纤维，但还是让人不自主地怀念起索尼 VAIO 的碳纤维笔记本。
同时 XPS 13 机身重量和厚度也控制得不错，全新 XPS 13 的厚度仅有7.8mm，重量1.21kg，因为屏占比提高，所以整体体积也缩小了24%，拥有金色和银色两个版本。XPS 13的屏幕同样有亮点，分辨率最高可以达到4K 级别，但是讲道理，Windows 平台上4K 屏意义不是很大。同时 XPS 13的屏幕还有400nit 最高亮度、1500：1对比度、100% sRGB 色域和第四代大猩猩玻璃等优秀特质。
接口方面，XPS 13 提供了两个雷电3接口，最高支持40Gbps传输速率，同时3.5mm 耳机接口、microSD 卡卡槽也有提供。电池容量为52Whr，最长能够提供19小时46分钟的续航成绩。安全方面，XPS 13 除了 Windows 本身的人脸识别功能之外，还提供了指纹识别功能，同时用户还能通过远程语音控制 Cortana。
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