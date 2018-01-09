在 Windows 笔记本产品中，戴尔 XPS 系列一直都是高端市场的代表之作。而昨天戴尔官方也放出消息，称有“大招”要放，并且还给出了新代言人的剪影，当时网友们就按耐不住了。而今天戴尔也如期宣布了新代言人——王俊凯，不过我们关心的还是一起发布的全新 XPS 13！





据介绍，戴尔 XPS 13采用了白色层叠纤维技术，而这也是全球首创的白色硅纤维，叠织层数高达九层，虽然纤薄靓丽，但是却兼顾了纤维材质的强度和耐污性。XPS 13 通过了戴尔300天的防污实验，而且高强度机身也使得边框宽度缩减到了4mm，比前代 XPS 13 减少了23%，屏占比达到了80.7%。虽然戴尔采用的是硅纤维，但还是让人不自主地怀念起索尼 VAIO 的碳纤维笔记本。

同时 XPS 13 机身重量和厚度也控制得不错，全新 XPS 13 的厚度仅有7.8mm，重量1.21kg，因为屏占比提高，所以整体体积也缩小了24%，拥有金色和银色两个版本。XPS 13的屏幕同样有亮点，分辨率最高可以达到4K 级别，但是讲道理，Windows 平台上4K 屏意义不是很大。同时 XPS 13的屏幕还有400nit 最高亮度、1500：1对比度、100% sRGB 色域和第四代大猩猩玻璃等优秀特质。

接口方面，XPS 13 提供了两个雷电3接口，最高支持40Gbps传输速率，同时3.5mm 耳机接口、microSD 卡卡槽也有提供。电池容量为52Whr，最长能够提供19小时46分钟的续航成绩。安全方面，XPS 13 除了 Windows 本身的人脸识别功能之外，还提供了指纹识别功能，同时用户还能通过远程语音控制 Cortana。

在大家最关心的性能和价格上，XPS 13低配搭载八代 i5 处理器，8GB 内存和 256GB PCIe SSD，售价9999元；中配版搭载八代 i7处理器、8GB 内存和 256GB PCIe SSD，售价11999元；而顶配版搭载八代 i7 处理器、16GB 内存和 512GB PCIe SSD，售价15999元。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。