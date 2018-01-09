近日国外一个叫 Team-Xecuter 的破解小组宣称他们已经解决了现行所有版本系统固件破解难题，通过他们的方法可以为 Switch 打造自制固件/自制系统，目前破解团队正在准备快速、稳定地运行自制程序和固件的方法，并预计在 2018 年春季正式发布。





Team-Xecuter 称他们的“解决方案”可以在任何固件上工作，他们还展示了 Switch 的自制系统的启动界面。“无论当前安装的固件如何，该解决方案都可以在任意一款 Nintendo Switch 游戏机上运行。这是一个开放的任天堂 CFW（Custom FirmWare）的解决方案。我们希望为任天堂最新的产品提供持久，稳定和快速的运行您自己的自定义固件补丁的方法。我们认为我们已经成功了！”Team-Xecuter 团队之前就因为对 XBox 系列的破解活动而出名，3DS 同样是这个团队破解的，所以现在传出 NS 破解，也有一定可信度。如果真如公布所说所有版本都已经破解那么应该是比较核心的部分糟破解了，对目前销售形式不错的 Switch 绝对不是好消息，但是后果还要看任天堂之后的对策。游戏主机的“自制”系统非常容易造成盗版的横行，不过现代主机对网络的依赖比较大，所以破解其实没有当年那么自由了，主机联网的话可以 Ban 机对抗破解，游戏的网络化程度越高也越不容易被破解危害，想《喷射战士2》这样的游戏，不联网就失去了意义。但是也有像《荒野之息》这样的纯单机游戏，破解对它的危害应该很大。眼下 Switch 正处于一个很好的市场发展阶段，《塞尔达》、《奥德赛》、《异度之刃2》等一款款神作保证了这台任天堂主机拥有足够的地位，对于这样的神作以及未来更多的神作，我相信大多数玩家不愿意看到它们因盗版而凉掉。不管怎么说，任天堂最近大概又有得忙了，毕竟破解消息越早放出，漏洞就能越快封堵。

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