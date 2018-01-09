今年的 CES 将在美国时间 1 月 9 日，中国时间 1 月 8 日正式举行。CES 全名 International Consumer Electronics Show（国际消费类电子产品展览会），由美国电子消费品制造商协会（简称 CTA）主办，旨在促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合。该展始于 1967 年，迄今已有 50 年历史，现已成为了全球各大电子产品企业发布产品信息和展示高科技水平及倡导未来生活方式的窗口。









CES 作为世界上最大规模的科技展会之一，参观人数已经达到了 17 万。无论是科技巨头还是小公司，都希望能够在 CES 上将自己的最新的产品和技术展示给全世界的面前。我们不会在 CES 上看到太多智能手机类的产品，因为在下个月还有 MWC 移动世界大会，才是智能手机的舞台。今年预测的趋势是，人们谈论硬件更少了，谈论更多的是它内部的东西，人工智能和软件创新将在 CES 2018 展会上闪耀，而人工智能会是 CES 2018 展台的核心内容，它的出镜率将达到一个新的高度。各大厂商同样会为我们带来他们最新的创新成果，并为 2018 年的科技行业点亮盏盏明灯。2018 年是对话交互之年。接入各类语音助手的智能家居系统，将为你打开未来生活的大门。目前在国外最为畅销的语音助手载体——亚马逊智能音箱帮助 Alexa 进入了万千家庭，许多大型小型科技公司正式看中亚马逊 Alexa 的普及率，开始广泛合作。智能灯泡、智能扫地机器人、家庭安防系统甚至冰箱、微波炉、咖啡机等等，都在试探着接入语音助手，另外还有数千家公司在为 Alexa 开发新功能。





除了亚马逊一家之外，谷歌今年将首次在 CES 上设置独立展台，重点展示支持 Home 智能音箱和 Assistant 的附件设备。三星去年宣布了新款语音助理 Bixby，其智能音箱正在酝酿中，预计会在 CES 2018 上首秀。苹果今年将正式发售 HomePod 智能音箱，它基于 Siri 智能助理，可以控制智能家居设备，由于 HomePod 在 6 月份发布的时候还几乎是个模型，可能苹果会在 CES 或 CES 期间展示 HomePod 的具体功能。今年最重要的科技产品之一，就是智能电视将会整合 Google Assistant 和亚马逊 Alexa 等语音助理。例如索尼的 Bravia 电视就已经有了这样的功能，它能让你使用亚马逊 Alexa 设备或是 Google Home 来对电视进行语音控制，不再需要使用遥控器。除了索尼之外，三星也在朝着这个方向努力。该公司表示将会把他们的 Bixby语音助理技术整合到电视设备中。国内电视市场第一的海信旗下 4K 电视将接入亚马逊智能语音助手 Alexa，CES 2018 开幕后正式对外推出。汽车原本不能归为消费电子品类，但是随着智能技术和互联网技术与汽车制造的结合，CES 上渐渐也能看到很多概念车的身影。今年的重点自然是自动驾驶，值得注意的是，在共享经济时代，自动驾驶汽车又与网约车结合在了一起，尝试构建属于未来的智能出行方式。高端智能化往往在概念车上体现，比如拜腾汽车这个创纪录的 1.25 米长中控巨屏。拜腾作为一家全新的互联网造车企业，在上个月初刚刚举行了北美研发中心开业仪式。这次 CES，他们会现场发布一款概念车，这是一款中型 SUV，定位豪华智能电动车，采用了包括生物识别、手势交互、感应进入等等新技术。其中，最值得一提的是车内 1.25 米长的中控巨大屏，人车交互将变得更加新颖和便捷。





不要以为自动驾驶只是一些科技巨头在烧钱玩，汽车行业同样也在掀起自动驾驶技术革命，更多创新企业还在不断加入。安波福这个名字，相信很多人都没听说过。但如果提起他的原公司名——德尔福，相信对汽车稍有了解的人都不会陌生。实际上，安波福是 2017 年从德尔福拆分出来的一家公司，专门聚焦自动驾驶。曾经的德尔福在自动驾驶领域的辉煌不用多言，早在 2015 年就完成了横穿美国大陆的自动驾驶道路测试，并且每年都在 CES 现场安排自动驾驶汽车共参观者实际体验。今年，安波福的自动驾驶体验会代入实际场景，与打车平台合作，推出“自动驾驶网约车”的试乘体验。想提前感受一下自动驾驶时代对我们生活的改变么，那你就不能错过安波福。





随着基于人工智能技术的设备的增长，它们对更高的宽带速度提出了需求。在 CES 展上，AT&T 和 Verizon 等无线运营商预计将展示 5G 技术的最新进展。5G 移动通信技术将把网速推动到一个新的层面，那时下载一部平均大小的电影只需不到 5 分钟，其速度是现在 4G 的 100 倍左右。更重要的是，5G 网络拥有超低的延迟，可以让设备与设备之间更快的通信，是上面提到的构建物联网，智慧城市，打造自动驾驶汽车最重要的技术支持。据悉，5G 技术要正式商用要等到 2020 年，现在电信设备制造商和科技公司仍然在讨论如何制定全球通用的 5G 通信标准。华为投入了巨量的资金投入 5G 技术研发，经过残酷的竞争，华为主推的 Polar Code（极化码）方案，成为 5G 控制信道 eMBB 场景编码方案。这也是中国企业第一次进入到基础通信框架协议领域，使得中国第一次站在世界前列，制定 5G 标准。最重要的是，一旦标准实施了，就可以收取专利费用。今年 CES 展上，我们要看看华为怎么怼高通。





现在的人，几乎所有人或多或少的都有一些低电量焦虑症。在手机电池余量变红的时候，我们都会有些不舒服。手机没电了以后，我们首先需要找一个充电器。而在找到充电器之后，手机就立刻变成了座机，设备的移动范围被大大限制。无线充电需求越来越迫切，真正的”无线“什么时候来到呢？上个月，Energous 和 PowerCast 两家公司的空气无线充电技术通过了 FCC 的许可，这就意味着你只要坐在充电围内内，你的手机就能通过无线发射/接收器来充电。这两家公司都将在即将到来的消费电子展（CES）上展示自己的长距离无线充电技术。





智能家居发展了这些年，其实基本上都是在小家电上发力，毕竟小家电的参与感更强。但对那些需要少量人为参与，甚至是不需要人为参与的小家电产品，像扫地机器人、电饭煲、豆浆机之类，则更注重提升其“智能”。不过我相信更抢眼的是那些智能家居套件，它们不再是单兵作战，而是集合起来，装备你的一整个厨房，或者一整个浴室。浴室装置品牌科勒，大家肯定不会陌生，多年来它一直在发布高端智能产品。今年 CES 上，科勒会推出全新的智能浴室平台，名为科勒 Konnect。该平台运行在一系列新产品上，用户可以直接用体感和语音进行预设、控制，并且这个平台也会接入亚马逊 Alexa、谷歌 Assistant 和 苹果 HomeKit。





该平台的套件涵盖洗漱间的镜子，淋浴系统，照明浴霸以及马桶等等，用户可以通过语音指令，要求淋浴或是给浴缸注水，可以调节镜子的照明，可以给马桶圈加暖。另外还可以用 iOS 和 Android 应用端来进行环境预设，比如冬季洗浴和夏季洗浴，另外还能监控到用水用电情况。其中第一个套件——Verdara Voice Lighted Mirror（内置 Alexa）在今年三月份发售。现在的人已经非常习惯于和智能设备进行对话了，未来会有更多公司开始研发智能机器人，而这些设备能做的事情也会越来越多，它们将不在是人们眼中的“高级玩具”，而是真的能帮我们完成一些事情。Mayfield Robotics 就是众多正在研发智能机器人的企业之一。该公司计划在 2018 年春天推出一个名为 Kuri 的机器人，它的售价为 899 美元。Kuri 这个机器人拥有了初步的家庭成员辨识能力，因为它拥有计算机视觉，这能帮助它识别出你和你家人的身份，还能完成一些家庭小任务，比如在全家人聚在一起的时候，它就能反应过来，然后帮你拍下当前的照片，有了这个机器人，家里的所有人都能出现在照片中，不会有一个人因为需要拍照而被落下。





新款笔记本电脑一直都是 CES 上的主角，虽然近一两年戏份有点下降，但是很多品牌商还是会把自己的新笔电带到 CES 展来。今年笔电将呈现一种趋势，那就是加大续航力，改变外观材质，同时还会延续各种异端屏幕设计的光荣传统。据悉，华硕、惠普和联想等主流电脑制造商都将会推出“永远在线的 PC”，据悉这种笔记本电脑能够提供 20 小时的电池续航能力。这些笔记本将会使用高通骁龙处理器，与安卓手机上使用的处理器类似。三星是 CES 的一大焦点，而且也有充分的理由让人们相信，这家科技巨头会推出一些科技新品并展示它们。去年三星 Notebook 9 曾以简洁、轻薄的外观吸引了不少围观的群众。一年之后的现在，三星又再次决定采用相同的策略推出四台新款的笔记本——当中最受瞩目的，当然是新款的 Notebook 9 Pen 了，这是一台配备了触控笔的产品，并将在 CES 大展上展出，它配备了英特尔第八代 Core i7 处理器、最高 16GB RAM 和 512GB 的存储空间。在材质上，因为采用了 Metal12 镁铝合金，它的重量也将只有 1 公斤左右。





在说笔电的时候，也别忘了电视，电视是消费性电子中一个很大的分类。每年 CES 上我们都能看到来自三星、索尼、LG 等大厂的电视机，而它们的发展很清晰，就是越来越大，越来越高清。不久之前，我们都认为在小屏幕市场超高清 4K 电视才是真正重要的产品。到了今年，4K 将会让道给更清晰的屏幕，也就是 8K 显示屏。LG 宣布他们将在 CES 2018 上展示一款 88 英寸的 8K 电视。市面上的消费级 8K 电视还十分少见，其分辨率高达 7680x4320，清晰度是 4K 的 4 倍，FHD 级别的 16 倍。当然，要想体验这样的超高画质还需要你有对应的内容才行。考虑到现在 4K 电视的普及度还不是太高，8K 对于消费者而言显然是奢侈品中的奢侈品，更何况它还是 OLED 面板。此番 LG 宣布 8K 产品后，将带动行业竞争者加速 8K 电视的研发，预计三星也就推出类似的产品。另外，2020 年东京奥运会将通过 8K 分辨率信号广播。更高清的世界近在眼前了。





2018 年的国际消费电子展当然不会只有以上这些产品，各大厂商往往会在这个分量重大的展会放出重磅的消息，结合语音助手的 VR 产品、新的高端台式机、汽车大厂们的下一代人车交互等等等等，如果你是一个科技宅或者科技产品爱好者，一定会大开眼界，我们期待的未来就在这里。

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