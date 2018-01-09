最近科技圈的丑闻是一个接一个，那边苹果的“降频门”还热度未消呢，英特尔就出面救场了，之前有消息爆出英特尔CPU内有严重的安全漏洞，并且影响范围从酷睿一代到八代都没逃过，甚至后续又从英特尔蔓延到AMD、ARM，局势一度非常尴尬。而英特尔在事件爆出之后的一系列做法也是让消费者愤怒，这不，和苹果一样，消费者开始拿起法律的武器保护自己的权益了。





据外媒Gizmodo报告，美国加利福尼亚州，俄勒冈州和印第安纳州的法院都已经接到了消费者对于英特尔公司的诉讼，并且这三个都是大规模的集体诉讼，看来英特尔这次有好果子吃了。至于理由，这些消费者认为英特尔延迟披露了这些CPU底层漏洞，导致消费者受安全威胁多大几个月后才知道，甚至在事情败露之后，修复漏洞还要以电脑性能下降作为“交换”，这令他们难以接受。原来据业内消息爆料，其实英特尔早在八代酷睿发布之前就已经知道了这一漏洞，但是他们却依然如期发布了这一系列的处理器，试图在事情败露之前自己解决漏洞，可是最后却失败了。而对于性能下降的问题，民间传言修复漏洞之后性能会下降5%到30%，但是英特尔表示他们的漏洞解决方案只会影响“高强度负载”，并不会影响到普通用户的使用。同时英特尔表示，截止到本周末，90％受到影响的芯片应该都会被修补，而微软，谷歌和苹果等巨头早已经在本周发布了系统补丁，一定程度上堵上了这些漏洞，但这也只能够减轻Spectre和Meltdown漏洞的影响，100%消除影响还很难。

有趣的是，目前尚未有任何一起针对这两个漏洞展开的网络攻击，所有的推演都来自于本地代码模拟，估计全世界的黑客看着这些厂商自娱自乐也是哭笑不得了吧！

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